„Самочувствие трябва да имаш и да запазиш самообладание”, това коментира дългогодишната майсторка на баници Данка Йоцова в предаването „Събуди се” по NOVA. Тя е носител на три награди от досегашни издания на фестивала и сподели, че за добрата баница е важна предварителната подготовка и спокойствието при работа.

Домакини от целия регион вече правят последни приготовления за традиционния празник. Участниците ще представят своите произведения пред професионално жури и многобройните гости на събитието. Целта е всяка година да се показват най-красивите и най-вкусни блюда с името на селото домакин.

Данка Йоцова демонстрира приготвянето на една от конкурсните си баници. Основните компоненти в нейната рецепта са:

Спанак (нарязан на ситно и запарен предварително);

Натрошено сирене;

Смес от яйца и кисело мляко;

Олио;

Готови кори.

Йоцова подчерта, че за успеха е ключово всичко да бъде „подредено” и подготвено внимателно още от сутринта.

Освен познатата баница със спанак, майсторката подготвя и втора кулинарна изненада, която пази в пълна тайна до официалното представяне пред журито. Тя сподели, че прави баници редовно у дома, особено когато ѝ гостуват децата.

По отношение на разходите, Данка Йоцова отбеляза, че направата на една баница в момента излиза около 10 лева (между 5 и 7 евро), но заради покачващите се цени на продуктите, сумата вече е по-висока в сравнение с предишни години.

Празникът продължава през целия ден, като най-очакваните резултати от журирането ще станат ясно след 10:30 часа, когато събитието ще бъде в разгара си.

Повече гледайте във видеото.