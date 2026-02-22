С кулинарни изкушения и възстановки на стари обичаи Бяла отбелязва Сирни заговезни с фестивал, посветен на един от най-емблематичните местни специалитети - беленската макарина. За първи път в града се организира конкурс за най-добре приготвена автентична макарина и домашна халва, част от празничната програма и традиционния ритуал „хамкане“.

Макарината е характерно ястие за региона на Бяла и околните села, приготвяно по специална рецепта. За разлика от класическата баница, тестото съдържа по-голямо количество яйца, което придава по-плътна текстура и богат вкус. Листите се попарват във вряща вода и се подреждат на пластове с плънка, като процесът изисква умение и прецизност, въпреки че може да бъде завършен за по-малко от час.

Кулинарното събитие е част от фестивала „Беленски бразая“, който събира жители и гости с изложби на традиционни маски, демонстрации и фолклорни обичаи. Очаква се децата да пресъздадат ритуала „хамкане“, а местни майсторки да представят домашно приготвена халва – неизменна част от празника.

Организаторите подчертават, че целта на фестивала е да съхрани и популяризира местните традиции и обреди, като съчетае кулинарното наследство с богатия фолклор на региона. Събитието привлича както местни жители, така и посетители, желаещи да се докоснат до автентичния вкус на българската кухня.

Повече вижте във видеото.