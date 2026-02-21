Звън на хлопки разтърсва днес Карловската долина с началото на традиционните кукерски игри. Хиляди танцьори от цялата страна се включват в празника, известен като Старчовден. По традиция кукерската фиеста в Карлово се провежда в деня преди Сирни заговезни и събира жители и гости на града, за да отбележат заедно един от най-колоритните български обичаи.

Още от сутринта въздухът в Карлово „затрептя“ не от февруарския студ, а от тътена на медните чанове. Централният площад се изпълни с десетки маскирани мъже, които местните наричат старци, а празника им – Старчовден. Облечени в внушителни костюми и пристъпващи в тежкия ритъм на танца си, кукерите символично прогонват злите сили и зимата, за да направят път на пролетта.

Кукери гонят злите сили в Кюстендил

Сред участниците е и групата от град Баня с ръководител Мария Василева. Тя разказа, че техните кукери са облечени в автентичен баненски сукман и носят характерни „баджаци“. Маските им не са страховити, а красиви. Според местното поверие кукерът не трябва да бъде само страшен, а и красив, защото красотата и добротата също имат силата да прогонват злото.

Танцът, който изпълняват, е автентичен за града и включва два основни ритуала. При единия кукерите поставят кукла пред млада неомъжена жена и я докосват с топуз по раменете и главата – благословия тя да се омъжи, да зачене и да роди първа рожба. Вторият ритуал е т.нар. „връзване на лицето“, изпълняван пред мъж или младеж, също с топуза – символичен акт с пожелание за здраве и благополучие.

Лошото време не уплаши участниците. В Карлово вали сняг, а по дефилето от Пазарджик към Велинград – дъжд.

Въпреки зимната обстановка атмосферата в центъра на Карлово е шумна и празнична. Малки и големи се наслаждават на маските, уникалните костюми и танците на участниците в маскарадния фестивал. Нищо не може да спре кукерите в Карлово – те отново превзеха града и дадоха началото на празниците преди Сирни заговезни с много енергия и традиционен дух.