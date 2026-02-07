Организаторите очакват повече от 4000 участници

В Кюстендил започна третото издание на националния маскараден фестивал „Джамала”. Организаторите очакват повече от 4000 участници да гонят злите сили в атрактивни костюми.

 

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking