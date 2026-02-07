-
Спортни новини (07.02.2026 - обедна)
-
Монсеньор Румен Станев встъпи в длъжност като епископ на Софийско-пловдивската епархия
-
Празник на сланината и греяната ракия в Априлци
-
Мариана Попова, група „Хоризонт” и новата им песен „Без теб”
-
Завинаги на върха: Спомен за незабравимия алпинист Боян Петров
-
Дара, Роби и Тино преди общия си концерт в Лондон
Организаторите очакват повече от 4000 участници
В Кюстендил започна третото издание на националния маскараден фестивал „Джамала”. Организаторите очакват повече от 4000 участници да гонят злите сили в атрактивни костюми.
Последвайте ни