Днес от Пътната агенция полагат маркировка в платното за Бургас в участъка от 99-и до 109-и км на автомагистрала „Тракия“. Заради това временно ще се променя организацията на движение.

От 8:00 до 16:00 часа трафикът в отсечката от 99-и до 106-и километър, на територията на област Пазарджик, ще се извършва в активната лента като поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата.

А от 10:00 до 16:00 часа движението в участъка от 106-и до 109-и километър в област Пловдив ще се осъществява в активната лента.

Редактор: Никола Тунев