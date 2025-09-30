Цяло семейство – съпрузи и двете им малки момчета – е било убито при нощна руска атака с дрон в североизточната украинска област Суми, съобщиха местни власти.

Областният управител Олег Хригоров заями, че жилищна сграда е била ударена в селото Чернечина. Телата на двете деца на възраст четири и шест години, както и на техните родители, по-късно са били извадени от отломките, съобщи Би Би Си.

🪖In the Sumy region, on the night of September 30, a Russian suicide drone hit a residential building in the village of Chernechchyna, Krasnopilska community. An entire family was killed in the attack – parents and their two young sons👇🏻https://t.co/ARU9V2hDyg



📷 SES pic.twitter.com/13qWiM4xpy — Rubryka - Solutions from Ukraine (@RubrykaEng) September 30, 2025

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че техни подразделения са свалили 46 от общо 65 руски дрона над страната – но са регистрирани 19 преки попадения в шест населени места.

Руските военни не са коментирали случая. В изявление те посочиха, че 81 украински дрона са били унищожени през нощта в пет руски области. Не са съобщени жертви.

Зеленски: Украйна предлага изграждане на единен въздушен щит с Европа

В публикация в „Телеграм“ във вторник сутринта Хригоров обвини руските сили, че умишлено са атакували жилищна сграда в Чернечина. Той заяви, че загубата на цяло семейство е „трагедия, която никога няма да забравим или простим“.

По-късно украинската държавна служба за извънредни ситуации ДСНС съобщи, че две жилищни сгради са били частично разрушени в селото. В службата публикуваха и снимки, показващи как пожарникари гасят пожари след руския удар.

През последните седмици Русия засили въздушните си нападения над Украйна, като редовно изстрелва стотици дронове и десетки ракети.

Украйна отдавна призовава западните си съюзници да ѝ предоставят достатъчно модерни средства за противовъздушна отбрана, за да може да се справя с почти ежедневните руски атаки.

Киев също настоява за западни ракети, които биха могли да достигнат до големи руски градове, далеч от фронтовата линия, като твърди, че това сериозно ще отслаби руската военна индустрия и ще принуди руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори.

Миналата седмица вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс публично заяви, че Вашингтон обмисля искането на Украйна за далекобойни ракети „Томахоук“ , които, ако бъдат доставени, ще поставят Москва и други големи руски градове в обсега на украинските военни.

Във вторник председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви: „С Украйна се договорихме, че общо 2 милиарда евро ще бъдат изразходвани за дронове сега. Това позволява на страната да увеличи мащабите си и да използва пълния си капацитет. И, разбира се, ще позволи и на Европейския съюз да се възползва от тази технология.“

Редактор: Цветина Петрова