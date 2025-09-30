САЩ обмислят да предоставят на Украйна ракети с голям обсег „Томахоук”, обяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Украинският лидер Володимир Зеленски поиска от Вашингтон да продаде на Европа ракети, които да бъдат изпратени в Киев. Финалното решение дали това ще се случи обаче ще бъде взето от президента Доналд Тръмп.

Ракетите „Томахоук” имат обсег от 2500 км, което означава, че руската столица Москва попада в обсега им. Русия реагира остро на американските намерения и обяви, че подобен ход ще означава ескалация на напрежението.

