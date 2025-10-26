Ким Кардашиян е готова след десет години да се раздели с публичния си образ „Ким К“ и да се превърне в адвокат по наказателно право. Риалити звездата сподели, че след като положи адвокатския си изпит през юли, възнамерява да се посвети на юридическата професия.

„След две седмици ще бъда официално квалифицирана. Надявам се да практикувам право“, каза тя.

„Може би след десет години ще се откажа от това да бъда Ким К и ще стана адвокат по наказателни дела. Това е, което наистина искам“, 45-годишната Кардашиян.

Голямата дъщеря на Ким Кардашиян отново предизвика скандал с външния си вид

През май тя отпразнува завършването на юридическото си образование, което ѝ отне шест години. На частна церемония, организирана от семейството и приятелите ѝ, нейният ментор похвали отдадеността ѝ към каузата на справедливостта.

„Преди шест години Ким Кардашиян влезе в тази програма с нищо друго освен с пламенното желание да се бори за справедливост. Без университетски лекции, без лесен път, само решителност“, заяви менторът в кадри, споделени от Кардашиян в Instagram.

Той уточни, че тя е отделяла по 18 часа седмично, 48 седмици годишно в продължение на шест поредни години – общо 5 184 часа правно обучение. „Това е време, което тя извоюва, докато отглежда четири деца, управлява бизнеси, снима телевизионни предавания и се явява в съдебни зали, за да защитава други“, добави менторът.

Звездата от The Kardashians за първи път разкри, че изучава право, в интервю през 2019 г. Тогава тя заяви, че вдъхновението ѝ дошло, след като помогнала за освобождаването на затворничката Алис Мари Джонсън.

Ким Кардашиян призна: Не знам колко струва млякото, но гримът ми може да излиза милион долара годишно

„Трябваше дълго да обмисля това решение“ ,спомня си тя. „Белият дом ме повика, за да помогна при реформата за помилванията, и седях в залата "Рузвелт", заобиколена от съдии и влиятелни хора.“

„Никога не е само един човек, който постига промяната – винаги е колектив от хора“, продължи тя. „Винаги съм знаела своето място, но почувствах, че искам да мога да се боря за тези, които вече са изкупили вината си пред обществото. Системата може да бъде различна и искам да я променя. Ако знам повече, ще мога да направя повече.“

Покойният ѝ баща, Робърт Кардашиян, също е бил известен адвокат. Той придоби световна слава като приятел и защитник на актьора О. Джей Симпсън по време на нашумялото дело за убийството от 1995 г., в което Симпсън беше оправдан за убийството на бившата си съпруга Никол Браун Симпсън и нейния приятел Рон Голдман.

Редактор: Дарина Методиева