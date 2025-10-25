12-годишната Норт Уест, която е дъщеря на риалити звездата Ким Кардашиян и рапъра Кание Уест, отново привлече вниманието и предизвика вълна от коментари в социалните мрежи заради провокативната си визия.

В ново видео, публикувано в TikTok, по лицето на Норт се виждат фалшиви татуировки, очите ѝ са със светли лещи, а на носа носи пиърсинг. Освен това момичето е гримирано, има изкуствени мигли и цветни кичури в косата - визия, която мнозина потребители определиха като неподходяща за дете.

Клипът бързо набра популярност и предизвика разнопосочни реакции онлайн – от възхищение за креативността и увереността на момичето до критики към звездната му майка, че поощрява прекалено зряло поведение за възрастта му.

Това далеч не е първият случай, в който семейството става обект на подобни спорове. През август, по време на семейна почивка в Рим, Норт беше снимана облечена с корсет, минижуп и ботуши на платформа. След вълната от неодобрение тогава Ким Кардашиян се извини публично, като призна, че „може би е допуснала грешка“, но същевременно защити дъщеря си, заявявайки, че „тя иска да се облича като мен и това е модерно сега“.

Случаят отново поставя въпроса докъде стига границата между детската индивидуалност и родителското влияние в публичното пространство. Междувременно Норт продължава уверено да гради собствен имидж в социалните мрежи – очевидно, в стила на своята известна майка.

Редактор: Калина Петкова