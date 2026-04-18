Заради войната в Близкия изток и растящите цени на горивата, най-прочутото ястие на англичаните може да се превърне в лукс. Пържената хрупкава риба с картофи или фиш енд чипс, както я наричат, се оказва сред най-бързо поскъпващите ястия на Острова - с 10% за порция. Така дори в евтини закусвални излиза около 12 паунда или близо 14 евро.

Основната причина са растящите цени на горивата, които риболовните кораби използват. Но има и други фактори, които принуждават търговците на фиш енд чипс да преминават към предлагането на по-евтини и нездравословни алтернативи.

Саид е собственик на фиш енд чипс бар. Той казва: "Засегнати са всички кораби, които влизат в морето за риболов. Горивото за тях много се повиши заради войната в Близкия изток. От седмици има пауза в доставките на петрол и веригата е прекъсната, което води до поскъпване. Цените на рибата и морските дарове се повишиха с 50%. Губим страшно много клиенти напоследък и се борим здраво, за да продължим да работим".

Поскъпването на горивата удари и цената на рибата

Саид управлява малка, рибна закусвалня, в която обаче все по-рядко продава фиш енд чипс. "Това е традиционен, британски магазин и имахме редовни клиенти, британци, от много дълго време. Те идваха предимно в петък, защото това е рибният ден тук. Сега тези редовни клиенти почти не се появяват, защото всичко е поскъпнало. И не става въпрос само за горивата, но електричество, газ, храната в магазините, всичко се е повишило. Затова губим клиенти", казва той.



Част от закусвалните за фиш енд чипс са намалили работното си време. "Някои преминават към други храни, които китайските заведения предлагат. Те имат много ястия с ориз, а той все още не е толкова скъп, колкото са морските дарове. Ние пък се опитваме да използваме по-евтини продукти. Вместо скъпите, традиционни риби като треска, сега търсим по-евтини техни алтернативи като хек и полък. Така че това помага", посочва Саид.



Саид вече предлага и по-малки порции фиш енд чипс за 7 паунда и детски за 4,50.



Един от купувачите споделя: "Да, стана много скъпо. Преди идвах тук всяка седмица по два пъти, а сега идвам за първи път от две седмици, защото цената и на рибата, и на картофките вече е толкова висока. Една вечеря вече излиза приблизително 30 до 35 паунда".



Експерти прогнозират, че порцията фиш енд чипс ще продължи да поскъпва, тъй като кризата с горивата удря и производството на изкуствени торове, на които фермерите разчитат за по-добра реколта от картофи.



"Цените на бургерите също се повишиха, откакто започна войната. А и те имат толкова много калории и не са особено здравословни. Но хората преминават от риба към бургери и други вредни храни", казва още Саид.