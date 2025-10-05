Хиляди фирми във Великобритания са подложени на хакерски атаки, от които губят милиони, а някои са изправени и пред фалит. Британските власти са под натиск да се намесят в този, нов вид престъпност.

Проблемът с кибератаките във Великобритания става все по-голям и някои фирми вече го сравняват с щетите по време на пандемията, когато са били принудени да не работят в продължение на месеци. Затова искат властите да им отпуснат финансови помощи, подобни на тези по време на коронавирусната криза. Иначе хиляди хора могат да останат без работа.

Празни рафтове в магазините, закъснели самолети и влакове, откраднати лични данни. Така живеят хората в Обединеното кралство през последните месеци. Причината - хакерски атаки. Дори най-големият производител на британски автомобили пострада, изпращайки 30 000 работници в принудителен отпуск за повече от месец.

"Тази сериозна кибератака срещу “Ягуар Ланд Роувър“ спря производството и продажбите на компанията, а персоналът е инструктиран да си остане вкъщи. Автомобилните заводи в Хейлвуд и в Солихъл, както и други производствени съоръжения по света, не могат да работят. Според съобщенията “Ягуар Ланд Роувър“ е изключила своите АйТи системи в отговор на атаката. Дилърите не са могли първоначално да регистрират нови автомобили. Гаражите, които поддържат превозните средства на компанията, не успяват да поръчат необходимите им части", каза депутатът Дерек Туиг.

"Вчера говорих с един изпълнителен директор, който има 2000 служители, осем завода и по-голямата част от бизнеса му е към “Ягуар Ланд Роувър“. Само в област Мидландс вероятно има повече от 200 000 души, работещи във веригата за доставки, които са пряко засегнати и разбирам, че всички фабрики в световен мащаб са затворени", добави друг депутат - Андрю Мичъл.

Британското правителство обмисля да изкупи част от продукцията на пострадалите малки производители на автомобилни части.

"Изобщо не можем да си позволим да се отпускаме. В тази област действат големи престъпници, както и някои злонамерени държави, а около 40% от компаниите в Обединеното кралство казват, че са се сблъскали с кибератаки през миналата година. Това е изключително важен въпрос, към който се отнасяме много сериозно", посочи зам.-министърът на бизнеса и търговията Крис Брайънт.

Хакерите най-често използват зловреден софтуер или така наречения рансъмуер, за да ограничат достъпа на фирмите до Ай Ти системите им. Правят го, за да всяват паника или пък искат откуп от компаниите, за да могат да продължат да използват информационните си мрежи.

"Да платиш откуп на престъпници не е решение. На тях не може да им се вярва и хората трябва да бъдат изключително предпазливи. Не препоръчваме да се плащат откупи при никакви обстоятелства. Това не решава проблема и всъщност допринася за бизнес модела на престъпниците, които искаме да изпртим зад решетките", отбеляза Крис Брайънт.

Преди дни хакери съобщиха, че са откраднали снимките, имената и адресите на около 8000 деца от информационните системи на верига детски ясли и поискаха откуп, за да не ги разпространят в интернет. Преди това транспорта фирма със 158-годишна история се оказа в същото положение и фалира, защото не успя да осигури исканата ѝ сума.