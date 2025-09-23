Европейският съюз официално потвърди за мащабна кибератака, която наруши работата на ключови летища на континента, включително лондонското „Хийтроу“. На този фон, в България се завръща добре позната фишинг измама от името на Здравната каса, целяща кражба на пари и лични данни. Експертът по киберсигурност Кирил Григоров обясни в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS как потребителите могат да се предпазят.

Кибератаката, засегнала летищата в Берлин, Брюксел, Дъблин и най-натоварената аерогара в Европа – „Хийтроу“, е била насочена срещу системите за автоматично чекиране, което е довело до забавени полети и затруднения в обслужването на пътниците.

Здравната каса със сигнал до ГДБОП за опити за измами

Според Кирил Григоров случаят е класически пример за т.нар. атака срещу веригата на доставки. „Обект на атаката в случая не са директно летищата, а именно техен доставчик – фирма, която ги обслужва. Когато такава компания стане обект на хакерска атака, резултатът е това, което наблюдаваме в момента“, обясни експертът.

Този метод е все по-предпочитан от хакерите, защото „входната точка към цялата индустрия е доста по-лесна“ през по-слабо защитен доставчик, отколкото през масивните системи на самите летища.

►Измамата с НЗОК се завръща: Как да я разпознаем?

Успоредно с международната криза, българските потребители отново са мишена на фишинг атака, злоупотребяваща с името на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Граждани получават измамни съобщения, които ги уведомяват за сума, която уж трябва да им бъде възстановена. Схемата не е нова – същата кампания беше активна и през юни.

„Това са фишинг измами, които наблюдаваме с цикличност. Сега, когато хората се връщат на работа и влизат в нормалния си ритъм, измамата се завърта пак и е успешна, доколкото доста хора се връзват“, коментира Григоров.

Експертът посочи ясни индикатори, по които може да се разпознае измамата:

Призив за спешни действия: Съобщението изисква от вас да въведете лична информация.

Подозрителен линк: Връзката, на която трябва да кликнете, често е съкратена чрез услуги като bit.ly. Това се прави, за да се прикрие измамният линк.

За съжаление, институциите трудно могат да спрат напълно подобни атаки, тъй като те се организират лесно, а извършителите остават анонимни. „Единственото, което може да ни предпази, е именно това да сме бдителни и да знаем повече за самите измами“, категоричен е Кирил Григоров.

Репортер: Рая Ваташка

Редактор: Мария Барабашка