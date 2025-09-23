-
У нас измамите от името на НЗОК се завръща, хакери изискват лични данни чрез фалшиви съобщения за „възстановени суми“, обясни Кирил Григоров
Европейският съюз официално потвърди за мащабна кибератака, която наруши работата на ключови летища на континента, включително лондонското „Хийтроу“. На този фон, в България се завръща добре позната фишинг измама от името на Здравната каса, целяща кражба на пари и лични данни. Експертът по киберсигурност Кирил Григоров обясни в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS как потребителите могат да се предпазят.
Кибератаката, засегнала летищата в Берлин, Брюксел, Дъблин и най-натоварената аерогара в Европа – „Хийтроу“, е била насочена срещу системите за автоматично чекиране, което е довело до забавени полети и затруднения в обслужването на пътниците.
Здравната каса със сигнал до ГДБОП за опити за измами
Според Кирил Григоров случаят е класически пример за т.нар. атака срещу веригата на доставки. „Обект на атаката в случая не са директно летищата, а именно техен доставчик – фирма, която ги обслужва. Когато такава компания стане обект на хакерска атака, резултатът е това, което наблюдаваме в момента“, обясни експертът.
Този метод е все по-предпочитан от хакерите, защото „входната точка към цялата индустрия е доста по-лесна“ през по-слабо защитен доставчик, отколкото през масивните системи на самите летища.
►Измамата с НЗОК се завръща: Как да я разпознаем?
Успоредно с международната криза, българските потребители отново са мишена на фишинг атака, злоупотребяваща с името на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Граждани получават измамни съобщения, които ги уведомяват за сума, която уж трябва да им бъде възстановена. Схемата не е нова – същата кампания беше активна и през юни.
„Това са фишинг измами, които наблюдаваме с цикличност. Сега, когато хората се връщат на работа и влизат в нормалния си ритъм, измамата се завърта пак и е успешна, доколкото доста хора се връзват“, коментира Григоров.
Експертът посочи ясни индикатори, по които може да се разпознае измамата:
Призив за спешни действия: Съобщението изисква от вас да въведете лична информация.
Подозрителен линк: Връзката, на която трябва да кликнете, често е съкратена чрез услуги като bit.ly. Това се прави, за да се прикрие измамният линк.
За съжаление, институциите трудно могат да спрат напълно подобни атаки, тъй като те се организират лесно, а извършителите остават анонимни. „Единственото, което може да ни предпази, е именно това да сме бдителни и да знаем повече за самите измами“, категоричен е Кирил Григоров.
Репортер: Рая ВаташкаРедактор: Мария Барабашка
