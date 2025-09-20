Терминал 2 на летището в Дъблин беше евакуиран днес като „предпазна мярка“. Възможно е създалата се ситуация да се отрази временно на работата на аерогарата по обслужване на полетите, предаде Ройтерс.

Летището съобщи новината в социалната мрежа „Екс“.

Полицията е пристигнала на място след инцидент, съобщиха местните медии. Пресслужбата на ирландската полиция засега не е отговорила на запитванията за коментар.

