Помощните средства и медицинските изделия са от ключово значение за качеството на живот, а в много случаи – и животоспасяващи. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) поема заплащането на широк кръг медицински изделия както в извънболничната, така и в болничната медицинска помощ. За пациентите обаче често остават въпроси – какво точно се покрива, кога се доплаща и каква е процедурата.

Какви медицински изделия се заплащат в извънболничната помощ

В извънболничната помощ НЗОК заплаща редица широко използвани медицински изделия. Сред тях са:

♦ тест-ленти за самоконтрол на кръвната захар;

♦ инсулинови помпи и сензори за измерване на нивото на глюкозата;

♦ торбички и аксесоари за пациенти с изведени стоми;

♦ други помощни средства и консумативи.

Медицинските изделия в извънболничната помощ се отпускат от аптеки, сключили договор с НЗОК, въз основа на електронно предписание. За част от изделията е необходим и електронен протокол, който се заверява от НЗОК или РЗОК. Списъкът на заплащаните изделия е публикуван на интернет страницата на Касата.

Какви медицински изделия се заплащат в болничната помощ

В болничната помощ НЗОК заплаща медицински изделия, които се използват при лечение по клинични пътеки и процедури. Сред тях са:

♦ сърдечни клапни и съдови протези;

♦ стентове;

♦ тазобедрени и коленни ставни протези;

♦ кохлеарни импланти;

♦ кардиостимулатори;

♦ изделия за лечение на мозъчни аневризми и инсулт;

♦ гръбначни стабилизации;

♦ импланти за невростимулация;

♦ системи тип „изкуствено сърце“ и други.

Снимка: Istock

Част от медицинските изделия са включени в цената на клиничната пътека или процедурата, по която се лекува пациентът. Други се заплащат от НЗОК извън стойността на клиничните пътеки. Списъкът с тези изделия и стойностите, които Касата заплаща, е публикуван на интернет страницата на Касата.

Плаща ли НЗОК всички медицински изделия

Не всички медицински изделия се заплащат напълно. В някои случаи НЗОК покрива разходите до определена стойност. Ако цената на конкретното изделие е по-висока, пациентът доплаща разликата.

Съществуват и изделия, които НЗОК заплаща изцяло – за тях пациентите не дължат доплащане. Всички групи и подгрупи медицински изделия, които се покриват напълно или частично в болничната помощ, са публикувани на сайта на НЗОК.

Важно е да се знае, че при някои клинични пътеки има медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК – например определени вътреочни лещи при операция на „перде“. В тези случаи разходът е за сметка на пациента.

Кой получава средствата за медицинските изделия

Дори когато медицинското изделие се заплаща от НЗОК, средствата не се превеждат на пациента. Касата заплаща директно на лечебното заведение или аптеката.

Когато се налага доплащане, пациентът заплаща разликата между цената на изделието и сумата, която НЗОК покрива. Болницата или аптеката са длъжни да издадат документ, в който е посочен размерът на доплащането.

Кой има право на помощни средства от НЗОК

Право на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия имат хора с увреждания с валидно решение или протокол от ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК.

Каква е процедурата за хората с увреждания

Процедурата включва няколко стъпки:

♦ Посещение на ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК, откъдето се издава електронен протокол за предписване на необходимото помощно средство.

♦ Заявлението се разглежда от експертни комисии на НЗОК или РЗОК в срок до 7 дни.

♦ При одобрение се издава документ с регистрационен номер, в който са посочени одобрените изделия и НЗОК-кодовете им.

♦ Пациентът или упълномощено от него лице получава уведомление по електронна поща или телефон.

♦ Помощното средство може да бъде получено от всеки търговец, сключил договор с РЗОК, без териториално ограничение.

Снимка: Istock

Какво да направите при нужда от ремонт

Ако помощното средство се нуждае от ремонт, пациентът или упълномощено лице подава заявление до директора на съответната РЗОК. След разглеждане от експертна комисия се издава одобрение или мотивиран отказ. Ремонтът се извършва от търговци, които имат договор с РЗОК за съответните изделия.

Важно да знаете

♦ Заявления за помощни средства на стойност до 1000 лв. се разглеждат от съответната РЗОК.

♦ Заявления на стойност 1000 лв. или повече се разглеждат от Централното управление на НЗОК.

♦ Предписването се извършва по спецификация с код, без посочване на търговски марки.

♦ Подаването на заявления на хартия е възможно само при техническа невъзможност за електронно подаване.

НЗОК работи и по внедряване на система за уведомяване на хората с увреждания за решенията по подадените заявления чрез SMS и Viber съобщения.

Редактор: Иван Петров