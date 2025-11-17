Снимка: iStock
Той е открит в тайник на автобус, шофьорът също е задържан
Два пистолета, пет пълнителя и 83 патрона бяха открити у пътник без документи при проверка на автобус, пристигнал от Турция на българската граница.
Снимка: ГД "Гранична полиция"
Оръжията са намерени в дрехите на 25-годишен турски гражданин. При извършената проверка е установено, че мъжът е преминал границата, скрит в специално изграден тайник в предната част на автобуса.
Разкриха група, разпространявала дрога чрез куриерски пратки в цялата страна
48-годишният шофьор на превозното средство е привлечен като обвиняем за нелегалното превеждане на въоръжения пътник. Укритият мъж е признал, че в Турция е платил 20 000 евро на водача на автобуса за нелегалния превоз. Целта му е била да стигне до Западна Европа.
Редактор: Ралица Атанасова
