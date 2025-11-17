Два пистолета, пет пълнителя и 83 патрона бяха открити у пътник без документи при проверка на автобус, пристигнал от Турция на българската граница.

Снимка: ГД "Гранична полиция"

Оръжията са намерени в дрехите на 25-годишен турски гражданин. При извършената проверка е установено, че мъжът е преминал границата, скрит в специално изграден тайник в предната част на автобуса.

48-годишният шофьор на превозното средство е привлечен като обвиняем за нелегалното превеждане на въоръжения пътник. Укритият мъж е признал, че в Турция е платил 20 000 евро на водача на автобуса за нелегалния превоз. Целта му е била да стигне до Западна Европа.

Снимка: ГД "Гранична полиция

Редактор: Ралица Атанасова