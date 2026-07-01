Голямо количество материали за производство на цигари и кутии за цигари задържаха митническите служители от Дирекция Русе при проверка на тежкотоварна композиция.

На 27.06.2026 г., на околовръстния път на Видин, преди мост "Нова Европа", са спрени за проверка влекач и ремарке с българска регистрация, управлявани от български гражданин. При отваряне на две от палетата от товара, са открити изрязани заготовки за кутии за цигари, хартия за цигари и картон, всички с надписи и лого на известна търговска марка.

Снимка: Пресцентър Агенция "Митници"

Близо 42 000 къса контрабандни цигари бяха открити в тайник на автобус на „Капитан Андреево”

Снимка: Пресцентър Агенция "Митници"

Осем палета са били разтоварени и е установено, че всичките съдържат общо 246 кашона, съдържащи 984 000 броя изрязани заготовки за кутии за цигари, 120 бобини хартия за цигари и 42 бобини картон за цигари.

Снимка: Пресцентър Агенция "Митници"

Стоките са задържани заради възникнали основателни съмнения, че се превозват в нарушение на законодателството за защитата на правата върху интелектуалната собственост.

Редактор: Цвета Лазаркова