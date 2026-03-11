-
-
-
-
-
-
От 10 души, които имат бъбречно заболяване, само един знае, казва адвокат Христина Николова
По повод Световния ден за бъбречно здраве, който се отбелязва на 12 март, Медицинският колеж във Варна организира съвместно с Университетска болница "Св. Марина" и Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания събитие във Варна. Ще се изследват кръвно налягане и кръвна захар, тъй като те са най-ключовите рискови фактори за бъбречното здраве.
Диабетът и затлъстяването са сред основните рискови фактори за бъбречното здраве, посочва адв. Христина Николова, която е председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. "Повече вода, слънце, чиста природа, чиста храна и най-вече движение. То е изключително важно, за да могат да функционират нашите бъбреци качествено", казва юристът.
Хронични бъбречни заболявания: Защо се бави диагнозата?
"Бъбречните заболявания са тихи заболявания", допълва адв. Николова. Тя подчерта нуждата от редовна профилактика поне веднъж в годината. Така се спестяват и средства, защото лечението на бъбречни болести е скъпо. Изследванията показват, че до 2040 г. те ще бъдат петата причина за смъртност в глобален план.
Световният ден на бъбрека е насочен към информирането и превенцията от бъбречни болести.
Събитието ще се състои на 12 март във Варна, на входа на Морската градина до слънчевия часовник.Редактор: Мария Барабашка
