Световната икономика отново е изправена пред сериозно изпитание заради войната в Близкия изток, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева.

По време на конференция в Банкок тя посочи, че светът се намира в среда на нарастваща несигурност. „Живеем в свят, в който трусовете са все по-чести и все по-непредсказуеми. От известно време предупреждаваме нашите членове, че несигурността се е превърнала в новата норма“, отбеляза Георгиева.

Тя предупреди, че ако конфликтът продължи, това може да окаже сериозно влияние върху световните цени на енергията, пазарните нагласи, икономическия растеж и инфлацията.

Според „Франс прес" войната, започнала в събота с военни действия на САЩ и Израел срещу Иран, е довела до ескалация в региона, рязко покачване на цените на петрола и сътресения на финансовите пазари.

„Пазарите се движат като влакче на ужасите през последните дни“, коментира още ръководителката на МВФ.

Тя подчерта, че колкото по-бързо приключи конфликтът, толкова по-добре за световната икономика, като предупреди, че в противен случай може да последва „потенциално продължителен период на нестабилност“.

