Напрежението в Близкия изток продължава да се изостря. Шестият ден от войната донесе нови удари на множество фронтове. Взривове прозвучаха в Техеран в четвъртък сутринта, докато Иран е задействал противовъздушната си отбрана.

Израелската армия нанесе удари по позиции на „Хизбула“ в Ливан. Междувременно Саудитска Арабия съобщи, че е прехванала ирански ракети, а Ирак беше засегнат от мащабно прекъсване на електрозахранването. Паралелно с това се засилват и мерките за сигурност в държави от региона, включително в Катар.

Иран предупреди, че ще атакува израелския ядрен изследователски център в Димона, ако Израел и Съединените щати се опитат да наложат смяна на режима в страната. Заплахата беше отправена от ирански представител. В същото време Върховният комисариат на ООН за бежанците съобщи, че около 100 000 души са напуснали Техеран през двата дни след израелско-американската атака в края на февруари.

На този фон израелската армия съобщи, че е нанесла нови удари по позиции на шиитското движение „Хизбула“ в Южен Ливан. При атаки в района на Бейрут са загинали трима души, а шестима са били ранени. Израелските военни заявиха, че операцията е била насочена срещу инфраструктура и бойци на групировката.

Иранските атаки продължават и срещу израелска територия. Журналисти на АФП са чули взривове в Йерусалим, след като израелската армия е издала три отделни предупреждения за изстреляни ракети в рамките на по-малко от два часа. Спешните служби не съобщават за жертви, а и за значителни щети на земята не е получена информация. След прехващането на заплахата на жителите е било разрешено да напуснат убежищата си.

Иран е нанесъл ракетни удари и срещу щабове на кюрдски сили в Иракски Кюрдистан в четвъртък, съобщи официалната агенция ИРНА. „Атакувахме щабовете на кюрдски групировки, противопоставящи се на революцията, в Иракски Кюрдистан с три ракети", се казва в изявление.

Регионалните последици от конфликта се усещат и в други държави. Саудитска Арабия обяви, че системите ѝ за противовъздушна отбрана са прехванали три крилати ракети, изстреляни от Иран, преди да достигнат целите си. Междувременно Ирак беше засегнат от повсеместно прекъсване на електроподаването, което засегна голяма част от страната. Властите работят за възстановяване на захранването, но засега не е ясно дали сривът е свързан пряко с ескалацията на конфликта.

Допълнително напрежение се наблюдава и в Катар. Страната е започнала евакуацията на жители около американското посолство в Доха като „временна предпазна мярка“, съобщи Министерството на вътрешните работи. На евакуираните е осигурено алтернативно настаняване, а гражданите са призовани да останат по домовете си и да не излизат без крайна необходимост.

Катар е под нарастващ натиск от началото на конфликта. Иранска балистична ракета е ударила американската военна база „Ал Удейд“, разположена на около 40 километра от Доха, а катарските сили са осуетили атаки срещу международното летище „Хамад“. Журналисти на АФП съобщиха, че са чули силни взривове в катарската столица още във вторник, когато Иран е нанесъл удари по множество цели в региона.

В Персийския залив танкер беше поразен от голяма експлозия край Кувейт с последващ разлив на нефт.

