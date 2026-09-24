В знак на протест, граждани отново се затварят в клетки. Акцията до входа на Народното събрание се провежда не за пръв път, но сега тя ще продължи две седмици. Организаторите от „Невидими животни“ настояват депутатите да забранят отглеждането на новородени телета в клетки. Въпреки че преди парламентарните избори протестиращите получиха подкрепа от народни представители, сега твърдят, че политическа воля за въвеждането на такава забрана липсва.

„Проблемът е, че продължават да липсват каквито и да било законодателни действия за изменения, така че по какъвто и да било начин да бъдат ограничени единичните изолационни клетки за телета“. Това заяви в „Здравей, България” председателят на организация "Невидими животни" Стефан Димитров.

Граждани се затварят в клетки пред НС в знак на протест срещу отглеждането на телета в изолация

Той припомни, че през юни организацията е внесла петиция с над 150 000 подписа на български граждани. По думите му преди изборите близо 50 народни представители са заявили подкрепа за законодателни промени, свързани с отглеждането на телета, като половината от тях са били представители на управляващото мнозинство. „Затова сме тук сега - за да напомним на народните представители за тези обещания, защото обещанията са, за да се изпълняват“, каза Димитров.

От организацията посочват, че единичните клетки ограничават движението на телетата и възможността им да контактуват с други животни. Според протестиращите животните биват отделяни от майките си непосредствено след раждането и отглеждани в тесни индивидуални пространства. „Това са изключително социални, изключително игриви животни. Те имат много силен вроден инстинкт и нужда да се движат, да тичат, да подскачат и да общуват едно с друго“, обясни Стефан Димитров. По думите му вместо това животните могат да бъдат държани „месеци наред в страх и самота“ в пространства, които са малко по-големи от самото теле.

Активисти влязоха в клетки в защита на телетата, отглеждани при нехуманни условия

Акцията пред Народното събрание ще продължи две седмици. Доброволци ще се сменят на 12-часови дежурства, като организаторите заявяват, че ще останат на място денонощно. Петицията на „Невидими животни“ остава отворена за подписи. От организацията настояват народните представители да предприемат конкретни законодателни действия за ограничаване на използването на индивидуални клетки за телета.

Повече по темата гледайте във видеото.