Парламентарната комисия по образованието и науката прие на първо четене промени в Закона за висшето образование, свързани основно с таксите за обучение, кандидатстването във висшите училища и студентските стипендии. Законопроектът беше внесен от Министерския съвет на 10 август.

Една от основните промени предвижда ограничаване на увеличението на таксите за студентите, приети в платена форма на обучение през учебната 2025/2026 г. и през следващите години. Целта е още при започване на следването студентите да имат яснота какъв може да бъде максималният размер на таксата им за целия период на обучение.

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Според мотивите към законопроекта така ще се избегнат ситуации, при които таксата нараства значително в хода на следването и се превръща в непосилна финансова тежест, която може да попречи на студентите да завършат образованието си.

Друга промяна предвижда минималният дял от средствата за издръжка, който участва при определянето на таксата за платено обучение, да бъде намален от сегашните 60 на 50%. Мярката има за цел да направи висшето образование по-достъпно, особено за студенти с по-ниски доходи и за тези, които разчитат на стипендии или студентски кредити.

Предвижда се и повече самостоятелност за университетите при определянето на таксите за кандидатстване. Академичните съвети ще могат сами да определят размера им, без да е необходимо последващо утвърждаване от Министерския съвет. Така висшите училища ще разполагат с по-голяма свобода при организацията на кандидатстудентските си кампании.

Министърът на образованието и науката Георги Вълчев съобщи по време на заседанието, че през 2026 г. висшите училища са увеличили таксите си средно с 11%.

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Елиза Стефанова подкрепи както намаляването на таксите за платено обучение, така и въвеждането на принцип, който да гарантира тяхната предвидимост.

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Подкрепа за законопроекта изрази и Сдружението на държавните висши училища. Ректорът на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ член-кореспондент проф. Мирослав Дачев заяви, че организацията застава изцяло зад предложенията.

Дачев обаче посочи, че подобни промени в размера на таксите трябва да бъдат приемани по-рано. Причината е, че към настоящия момент по-голямата част от студентите за новата учебна година вече са приети.

На извънредното заседание присъстваха още заместник-министърът на образованието проф. Сеня Терзиева-Желязкова, представители на синдикатите и ректори на висши училища.

Редактор: Цветина Петкова