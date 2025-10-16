Десетки репортери върнаха пропуските си за достъп и напуснаха Пентагона в сряда, вместо да се съгласят с наложените от правителството ограничения върху работата им. Правителството на САЩ нарече новите правила „здрав разум“. Новинарите бяха почти единодушни в отхвърлянето на новите изисквания, наложени от Пийт Хегсет, които биха направили журналистите уязвими от изгонване, ако се опитат да разпространят информация – класифицирана или друга – която не е била одобрена за публикуване от министъра на отбраната.

Много от репортерите изчакаха точно до 16.00 часа - часът, определен от Министерството на отбраната като краен срок за подписване на новите правила, за да излязат заедно от Пентагона. С наближаването на срока кутии с документи бяха наредени в коридорите на сградата, а репортери изнесоха столове, копирна машина, книги и стари снимки от внезапно изоставените им работни места на паркинга.

Малко след 16:00 часа между 40 и 50 журналисти си тръгнаха заедно, след като предадоха пропуските си.

„Тъжно е, но също така се гордея с колегите, които се събрахме“, каза Нанси Юсеф, репортер на The Atlantic, която работи в Пентагона от 2007 г.

Не е ясно какво практическо въздействие ще имат новите правила, въпреки че новинарските организации обещаха, че ще продължат да отразяват активно военните действия, независимо от гледната точка.

Снимки на репортери, които ефективно демонстрират срещу пречките пред работата им, едва ли ще развълнуват поддръжниците на президента Доналд Тръмп, много от които негодуват срещу журналистите и приветстват усилията му да направи работата им по-трудна, пише „Асошиейтед прес”.

През последната година Тръмп е участвал в съдебни дела срещу The New York Times, CBS News, ABC News, Wall Street Journal и The Associated Press.

Тръмп подкрепя новите правила

В разговор с репортери в Белия дом във вторник Тръмп подкрепи новите правила на своя министър на отбраната. „Мисля, че той намира пресата за много разрушителна по отношение на световния мир“, каза Тръмп. „Пресата е много нечестна“, допълни той.

Дори преди да публикува новата си политика за пресата Хегсет, бивш водещ на Fox News, систематично се е опитвал да спре потока от информация. Той е провел само два официални брифинга за пресата, забранил е на репортерите достъп до много части на обширния Пентагон без ескорт и е започнал разследвания за изтичане на информация към медиите, съобщава „Асошиейтед прес”.

Сега Хегсет нарече новите си правила „здрав разум“ и заяви, че изискването журналистите да подпишат съгласие, означава, че те признават новите правила, а не непременно да се съгласяват с тях. Журналистите не виждат разлика между двете формулировки.

„Това, което всъщност правят, е да дават информация на журналиста с лъжичка и това би била тяхната история. Това не е журналистика“, каза Джак Кийн, пенсиониран генерал от армията на САЩ и анализатор на Fox News - бившата мрежа на Хегсет.

Кийн твърди, че когато е бил на активна служба, е изисквал от новите бригадни генерали да преминават курс за ролята на медиите в демокрацията, за да не се плашат и да виждат репортерите като канал към американската общественост. „Имаше моменти, когато се правеха истории, които ме караха да трепна малко“, каза той. „Но това обикновено беше, защото бяхме направили нещо, което не беше толкова добро, колкото трябваше да го направим“.

Юсеф казва, че няма смисъл да се подписва под правила, които гласят, че репортерите не трябва да търсят информация от военни служители. „Да се ​​съгласиш да не търсиш информация означава да се съгласиш да не бъдеш журналист“, каза тя. „Основната ни цел е да събираме информация“.

Репортажите за военните дела на САЩ ще продължат - от по-голямо разстояние. Няколко репортери публикуваха снимки и постове в социалните медии, когато предадоха своите прескарти.

„Това е нещо толкова дребно, но бях наистина горда да видя снимката си на стената на кореспондентите на Пентагона“, написа Хедър Монгило, репортер на USNINews, която отразява ВМС. „Днес ще нося баджа си. Репортажите ще продължат“.

Монгило, Юсеф и други журналисти подчертаха, че ще продължат да си вършат работата, независимо къде са бюрата им. Те обясниха, че източниците им ще продължат да говорят с тях, въпреки че някои от военните са били обезпокоени от заплахите от страна на ръководството на Пентагона.

В своя статия репортерът на NPR Том Боуман отбелязва многократно, че е бил информиран за случващото се от хора, които е познавал от Пентагона и докато е бил в армията, дори ако това е противоречало на официалните позиции, излагани от ръководството. „Мнозина разбират ролята на медиите“, пише Боуман.