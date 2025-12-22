-
С електронна музика и религиозни символи той търси нов път към младото поколение
Католически свещеник от Португалия пренася посланието си от храма на дансинга като диджей пред стотици млади хора в Мексико. С електронна музика, духовни послания и религиозни символи той търси нов път към поколение, което все по-често се отдалечава от Църквата.
Отец Гилерме Пейшото, е намерил нетрадиционен начин да разпространява посланията си. Чрез електронна музика, изпълнена с духовни и религиозни символ, той пълни клубове от Колумбия до Мексико - дом на второто по големина католическо население в света.
„Енергията е различна. Според мен балансът в живота е много важен. Трябва да имаме време да слушаме гласа на Бог, а също и да споделяме посланието на Бог”, казва той.
Неочакваният възход на отец Гилерме към славата започва преди две десетилетия, когато той отваря „енорийски бар” в Португалия, за да помогне за изплащането на дълговете на църквата. С нарастването на популярността на събитията, той се записва на курсове по диджейство.
„Чувствам се благодарен, защото знам, че не е нормално един свещеник да има тази възможност”, споделя Гилерме.
Неговите сетове включват религиозни символи, светещи из клуба, видеоклипове на покойния папа Франциск в мексиканските му турове и изображения на почитаната Дева Мария от Гуадалупе.
„Обикновено сцената за танци е място на уважение и мир. Също така, както винаги казвам, това е добър пример за света”, заявява свещеникът.
Отец Гилерме обаче не оставя църковните си задължения на заден план, след като купонът приключи, той става рано на следващата сутрин за литургия в столичната катедрала на Монтерей.Редактор: Ивайла Маринова
