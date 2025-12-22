Католически свещеник от Португалия пренася посланието си от храма на дансинга като диджей пред стотици млади хора в Мексико. С електронна музика, духовни послания и религиозни символи той търси нов път към поколение, което все по-често се отдалечава от Църквата.

Отец Гилерме Пейшото, е намерил нетрадиционен начин да разпространява посланията си. Чрез електронна музика, изпълнена с духовни и религиозни символ, той пълни клубове от Колумбия до Мексико - дом на второто по големина католическо население в света.



„Енергията е различна. Според мен балансът в живота е много важен. Трябва да имаме време да слушаме гласа на Бог, а също и да споделяме посланието на Бог”, казва той.



Неочакваният възход на отец Гилерме към славата започва преди две десетилетия, когато той отваря „енорийски бар” в Португалия, за да помогне за изплащането на дълговете на църквата. С нарастването на популярността на събитията, той се записва на курсове по диджейство.

89-годишни италианки покориха Instagram с кулинарните си вълшебства и превърнаха едно градче в туристическа атракция (ВИДЕО)



„Чувствам се благодарен, защото знам, че не е нормално един свещеник да има тази възможност”, споделя Гилерме.



Неговите сетове включват религиозни символи, светещи из клуба, видеоклипове на покойния папа Франциск в мексиканските му турове и изображения на почитаната Дева Мария от Гуадалупе.



„Обикновено сцената за танци е място на уважение и мир. Също така, както винаги казвам, това е добър пример за света”, заявява свещеникът.

Отец Гилерме обаче не оставя църковните си задължения на заден план, след като купонът приключи, той става рано на следващата сутрин за литургия в столичната катедрала на Монтерей.

Редактор: Ивайла Маринова