89-годишната Грациела Инкампо – италианският отговор на Джулия Чайлд, и нейната приятелка от детството Тереза Калия, на 88 години, се превърнаха в сензация в социалните мрежи, привличайки милиони гледания в Instagram и безброй посетители в най-старата пекарна „Санта Катерина“ в района.

Видеа показват двете дами как танцуват на електронна музика и свирят на китара. Пълнят хляб със свежо сирене страчатела, настъргват домати отгоре и завършват с шунка. За своя урок по приготвяне на пармиджана Калия слага на главата си винтидж военна каска, а Инкампо носи жълти очила, докато пържат нарязан патладжан, разбивайки яйчената смес с вилица, прикрепена към бормашина.

Тяхната „сцена“ е сенчест свод с форма на бъчва и средновековен двор от другата страна на тясна каменна уличка от Antico Forno Santa Caterina, основана през 1307 година в средновековния крепостен град Алтамура. А опашката за ястията, приготвени в пекарната - фокача, орекети и сандвичи и много други - понякога се проточва по уличката и излиза на главната пешеходна улица на градчето. Когато опашката е дълга, Инкампо и Калия пълнят плато с току-що изпечени крекери и ги поднасят на чакащите.

Много посетители научават за пекарната от Instagram и решават да посетят градчето. Те разказват, че мястото е автентично, а всичко, което са опитали от ястията, е било изключително вкюсно.

Как започна всичко

Популярните видеа започнват „като на шега“, разказва праплеменникът на Инкампо, Джакомо Баратини. Той записва Reels с телефона си, в които заедно с приятели споделя, че най-старата пекарна в града трябва да затвори врати. И така решават да променят нещата. Обединяват силите си и отварят пекарната отново през 2023 г. Бабите толкова много се наслаждавали на правенето на видеата, че това превъръща в ежедневен ритуал.

Мъдростта на Нона: „Малките неща са хубави“

„Двете баби са много забавни и са щастливи. Смеят се много, усмихват се много. Това е тяхната житейска философия“, обяснява Баратини. „Помислих си: „Защо не свържа традиционната храна с тяхната философия – че малките неща са добри.“

Така Инкампо и Калия вече са неофициални посланици на този рядко посещаван град със 70 000 жители в западната част на Пулия.

Двете „звезди“ са израснали в околността, точно зад зърнените мелници и силози, които днес обграждат стария град. Като повечето млади жени от своето време, те са работили на полето и в семейните кухни, научавайки кои зеленчуци дават най-богат вкус. Майката на Инкампо е споделила пазената от поколения насам стара тайна на закваската. Смесено с брашно от твърда пшеница семолина и изпечено в древната пещ на дърва, то се превръща в Pane di Altamura – ранна форма на хляб с квас.

От около I век пр.н.е., отличителният жълтеникав хляб е възхваляван заради крехката си коричка и мека сърцевина. Благодарение на своята издръжливост, хлябът е бил основна храна за фермерите и овчарите от древността, които са спели по полетата с дни, докато са пасли добитъка. Хлябът е получил сертификат за защитено наименование за произход от Европейския съюз, което означава, че истинският хляб може да се приготви само в Алтамура с местни съставки: грис, вода, сол и естествена закваска.

„Не става въпрос за пари“

Алтамура и днес е дом на десетки традиционни пещи на дърва, които предлагат печива. Продуктите на Forno Santa Caterina се пекат и продават в малкия магазин, разположен на две стъпала под нивото на улицата — единственото място, откъдето могат да бъдат закупени. Тестото за традиционния хляб pane се сгъва във форма на заоблен хляб, наподобяващ „шапка на свещеник“.

„Мислил съм за онлайн продажби, но не става дума само за пари. Искам хората да идват тук и да видят как се прави хлябът. Иначе не можеш да го разбереш“, казва Баратини.

