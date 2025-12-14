Тази седмица италианската кухня беше обявена за част от нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Това е първото такова признание, дадено за национална кухня – не заради конкретна рецепта или ястие, а за цялата култура около храната: начинът, по който се готви, споделя и предава от поколение на поколение.

В Италия кухнята не е просто място за приготвяне на храна. Тя е сцена за срещи, разговори и спомени. За ЮНЕСКО италианската кухня е социално преживяване и цяла култура, която събира хората около масата, насърчава знание за продуктите и вдъхва смисъл на времето за готвене. В тази кухня няма разхищение – всичко се използва и често се превръща в ново ястие. Италианската кухня е за всеки ден и за всеки човек.

ЮНЕСКО включи италианската кухня в Списъка на нематериалното културно наследство

Италианският премиер Джорджа Мелони коментира: „Ние сме първите в света, които получават това признание. За нас кухнята не е просто храна, не е просто рецепти – тя е култура, традиция, труд, богатство. Нашата кухня произхожда от земеделски вериги, съчетаващи качество и наследство, предавано от поколение на поколение. Майсторството на нашите производители се превръща в шедьовър в ръцете на готвачите. Това признание ни изпълва с гордост и ни дава инструмент да защитим продуктите си от имитации и нелоялна конкуренция.“

Всичко започва още преди готвенето – с избора на продукти и разговора с продавача. В центъра често стои фигурата на майката или бабата, която готви „на око“. Рецептите обикновено не се записват, а се предават по памет. ЮНЕСКО разпознава кухнята като знание, което се живее, а не се архивира.

Италианската кухня е изключително разнообразна – всеки регион има своите характерни рецепти и символични продукти. Но навсякъде храненето е повод да се съберем заедно. Именно това прави италианската кухня толкова обичана по света. Тя напомня, че най-важните истории започват около масата.

Повече гледайте във видеото.