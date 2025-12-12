Италианската кухня получи историческо признание – ЮНЕСКО официално я включи в Списъка на нематериалното културно наследство на човечеството. Решението беше оповестено от Междуправителствения комитет на организацията по време на заседанието му в Делхи, Индия.

Премиерът Джорджа Мелони приветства новината и определи този жест като признание за националната идентичност на Италия и за глобалното влияние на нейните кулинарни традиции.

Правителството в Рим работи 3 години, за да получи това признание, вярвайки, че то ще помогне в борбата срещу разпространението на „фалшива” италианска храна по света.

Само преди няколко седмици в супермаркета вътре в сградата на Европейския парламент се появиха буркани с готов сос „Карбонара” - нещо, което ядоса мнозина в Италия, особено в Министерството на земеделието.

Италианската кухня е изградена върху рецепти без излишни съставки, елегантност и превъзходен вкус, и именно затова италианците държат толкова много да бъде защитена, предава репортерът на Си Ен Ен в Рим Барби Латца Надо.

Редактор: Ина Григорова