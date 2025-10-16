Всяка сутрин, още преди изгрев, Анна Поси застава зад щанда и включва кафе машината – точно както прави вече над осем десетилетия.

На 100-годишна възраст, Анна Поси е смятана за най-дългогодишната бариста в Италия – титла, гордо изписана на транспарант пред Bar Centrale в Небиуно – малко градче с изглед към езерото Маджоре.

Поси започва работа на 18 години в ресторантите на роднините си в Генуа. Вече над 65 години стои зад същия щанд и няма намерение да спира.

„Щом завърших училище, веднага започнах работа с чичовците си, които имаха ресторанти в Генуа“, разказва тя, връщайки се в 1946 г., когато Втората световна война тъкмо е приключила.

Дъщеря на собственици на ресторант от военните години, Анна се омъжва за мъж, също от бранша. След като овдовява преди 51 години, тя продължава да управлява бара, който двамата отварят в центъра на Небиуно.

Кадър: "Ройтерс"

Докато се подготвя да отпразнува своя 101-ви рожден ден на 16 ноември 2025 г., Bar Centrale все още изглежда по-скоро като голямо семейство, отколкото като бизнес.

„Не го усещам като бар: усещам го като място за срещи“, казва тя с усмивката, която вече е станала нейна запазена марка.

Кадър: "Ройтерс"

"Тук е като истинско семейство. Хората идват – някои минават по работа, други ми казват: "Можеш ли да помолиш дъщеря ти, която работи в кметството, да ми донесе личната карта?" Разбира се, "ще дойда да я взема утре’". После идва друг и казва: "Ако видиш лекаря, моля те, вземи ми направление, ще ти оставя рецептата. "Добре". Винаги съм насреща за всички“, споделя още тя.

Днес Поси продължава да привлича фенове и туристи, често позира за снимки, за които отказва да взема пари. А тайната ѝ за дълголетие? Рутината, доброто настроение и една газирана лимонада до леглото всяка вечер.

Редактор: Цветина Петрова