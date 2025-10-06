В Сканно – средновековно селце, сгушено в дивите планини на централния италиански регион Абруцо – една жена се облича така, сякаш времето никога не е отминало.

На 94 години Маргерита Чарлета – остроумна, изключително независима и ревниво пазеща личния си живот – е последният човек, който всеки ден носи традиционното облекло на Сканно, запазено от векове.

Туристите, които поемат по калдъръмените улички, не идват тук само заради планинските гледки или пищните църкви. Те търсят „Нонна Маргерита“ – както я наричат местните – „L’Ultima Regina“, Последната кралица.

Често се случва да обикалят селото, чукайки по вратите, докато най-накрая я намерят, за да си направят селфи с нея. Въпреки това, Чарлета се противопоставя на светлината на прожекторите. Тя настоява, че не е знаменитост. Просто е обикновена баба, горда със своите селски корени.

Чарлета казва, че носи един и същ стил тъмна вълнена рокля с дълги черни ръкави и памучна лента за глава от 18-годишна възраст. „Винаги съм харесвала тази рокля, гордея се да я нося“, казва тя пред CNN.

В продължение на векове това е било едно от двете облекла, носени от жените в Сканно. Едното – семпло, ежедневно облекло за работа на полето и домакински задачи, което Чарлета носи и до днес. Другото – по-изискан, бродиран костюм с богато украсен корсаж и шапка – отразявал социалния статус и се носел в неделите на църква, както и по време на фестивали и религиозни празници.

Няколко местни жени все още обличат пищните костюми по време на паради и празненства. Само Чарлета носи всеки ден работното облекло на предците си. Тя остава вярна на традиционната ежедневна носия, дори в неделя, като редува няколко различни варианта – някои черни, други тъмносини с бели яки.

„Това беше и все още е моята обикновена, ежедневна рокля“, казва Чарлета.

„Съпругът ми никога не я харесваше, но това не ме спря да я нося всеки ден – както по време на работа на полето, така и по време на празници“, допълва тя.

„Правя всичко сама“

След като двете ѝ сестри, които също се обличали традиционно, но наскоро са починали, Чарлета стана последната жена в Сканно, която все още живее в традиционно облекло. Новината за уникалния ѝ външен вид бързо се разпространява от уста на уста извън селото и в крайна сметка достигна до социалните мрежи.

Местните власти в момента лобират носиите да бъдат признати от ЮНЕСКО като примери за нематериално културно наследство.

Чарлета е родена в Сканно и никога не го е напускала. Живее в една и съща каменна къща от 1950 година и, въпреки напредналата си възраст, продължава да се справя с ежедневните си задачи без чужда помощ, като само понякога използва бастун.

„Правя всичко сама“, казва тя. „Сутрин върша домакинската работа, чистя градината, готвя и излизам на кратка разходка. Прекарвам време и си говоря с приятели, съседи и роднини. Понякога се разхождам по полята над селото.“

Тя обаче е се отказала от старата си сутрешна рутина – да ходи до местното кафене за еспресо.

Когато внуците ѝ я посещават редовно, тя казва, че обича да готви ръчно приготвена паста „сфоля“ и ньоки с листа от ряпа – местен специалитет в Абруцо, известен със своята селска кухня. В замяна те ѝ помагат да отпъжда нежелани туристи.

„Те са прекрасни, постоянно се грижат за мен. Имам голям късмет с тях“, добавя тя.

Да бъде туристическа атракция не ѝ е съвсем по вкуса. Чарлета е отказвала участия на телевизионни екипи и, въпреки че посреща повечето посетители радушно и няма нищо против да бъде снимана за Instagram, веднъж е подгонила туристи, които са влезли в дома ѝ през отворената врата.

Гласът ѝ е ясен, очите ѝ – проницателни, изказът – стегнат. Чарлета говори на книжовен италиански, а не на диалекта, който някои възрастни местни използват, за да държат чужденците настрана. Тя е отворена към хората, но по свои условия.

„Понеже съм последната, която носи тази носия, хората идват с надеждата да се снимат с мен“, казва тя. „Но понякога тези туристи са твърде много и това може да бъде досадно.“

Чарлета е станала свидетел на огромни промени през годините. В продължение на векове Сканно е бил проспериращо селище, с богати земеделски семейства, състезаващи се да строят разкошни имения, църкви и фонтани. Тесните му улички са лабиринт от барокови, романски и готически палати, разположени до скромни къщурки, напомнящи сцена от рождествена постановка.

Но обезлюдяването е изпразнило селото. От над 4000 жители през 20-те години на ХХ век, днес са останали само около 1600. Семейства са се изселили към градовете и чужбина – много от тях към Съединените щати – в търсене на работа и по-добър живот.

„Щастлива съм с живота си.“

Тя казва, че животът, който е познавала в младостта си, отдавна е изчезнал. Тогава, разказва Чарлета, прекарвала дните си в пасищата високо над Сканно, като се грижела за овце, събирала дърва за огрев, сеела семена, гледала култури и прибирала реколтата.

„Преди работехме здраво, сега тази работа е приключила. Беше тежък живот, но винаги бяхме заедно“, казва тя.

Дълбокото чувство за общност и здравите съседски връзки вече са изгубени.

„Липсват ми някои отминали традиции, липсва ми съпругът ми, който почина, и ми липсва времето, когато имаше повече хора и съседи и винаги ядяхме заедно“, казва тя. „Никога не бях сама. Днес понякога съм сама.“

Въпреки че е преживяла загубата на семейство, приятели и цял един начин на живот, Чарлета казва, че не е нито носталгична, нито тъжна за отминалото време. Тя се радва на съвременните удобства и по-комфортния живот, който напредъкът ѝ е донесъл.

„Работих цял живот на полето до 70-годишна възраст, като същевременно се грижех и за животните в стопанството на семейството ни. Това беше физически изтощителна работа“, казва тя. „Начинът на живот, който водя сега, е много по-добър от предишния. По-добре съм днес, отколкото вчера; имам време за себе си и си почивам. Открих и започнах да ценя какво е свободното време.“

„Имам много свободно време, няма умора, няма физически труд като преди. Радвам се, че съм баба, щастлива съм с живота си.“

Чарлета е напускала селото си само няколко пъти през целия си живот – по специални поводи – и никога не е пътувала в чужбина.

Не е изненадващо, че не планира пътувания в близко бъдеще. Туризмът просто никога не е бил нейната страст.

Редактор: Цветина Петрова