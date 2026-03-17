Зрелищно нощно преследване на бракониери, отстреляли благороден елен. Случаят е от неделя вечерта на територията на държавното ловно стопанство „Воден - Ири Хисар“ в Разградска област. Не за първи път там залавят бракониери. Преди няколко години в дивечовъдния резерват беше убит и зубър.

При този случай служители на стопанството откриват елена и подават сигнал в полицията. След преследване по черните пътища в землището на село Острово са заловени двама мъже, каза началникът на РУ на МВР в Кубрат гл. инспектор Йордан Йорданов.

"Горските служители, с високопроходим служебен автомобил, неколкократно подават сигнали за спиране със специална светлина и звукова сигнализация. Бракониерите не се подчиняват, ускоряват и правят всичко възможно да избегнат проверката", коментира Йорданов.

"След спирането в автомобила е извършен оглед. Намерени са две петна от червено-кафява течност, проби от която са взети по надлежния ред. В колата нямало оръжия, макар че двамата задържани са законни ловци, тоест притежават разрешително за съхранение, носене и употреба на ловно оръжие", посочи още той.

По думите му те са излезли да ловуват заради адреналина. Не са криминално проявени. Задържани са за срок до 24 часа. Ако бъде доказана вината им, ги грози затвор до 1 година и глоба от 100 до 300 лева. Успоредно с това се налага и наказание лишаване от право за упражняване на професия или дейност за определен срок

Работата по случая продължава, като предстои да бъде установено дали има още един човек, съпричастен към деянието.

От управлението на държавното ловно стопанство обясниха, че ловният сезон е приключил в края на януари. С цел пресичане на бракониерските набези ловците казва, че хората може да си купуват оттам дивечово месо, за да не се налага да го правят от нерегламентиран източник.

