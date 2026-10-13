Проверка на НАП установи 11 нарушения в столичен ресторант. Инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол“ са посетили обекта и са направили контролна покупка, при която след заплащане на сумата, не е бил издаден фискален бон. Вместо него, при искане на касова бележка от страна на тайния клиент, той е получил имитация, издадена от нефискален принтер, съобщават от пресцентъра на НАП.

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След като данъчните инспектори са се легитимирали, контролните действия са продължили с инвентаризация и проверка на фискалните устройства в обекта, наличностите в касата, наличието на трудови договори на работниците и други. Заради отказ на персонала да съдейства на проверяващите на място са повикани полицаи от Първо районно управление на МВР.

Освен некоректно отчитане на продажбите, фискалните инспектори са установили още множество нарушения. Сред тях са: разлика в касовата наличност и маркираното на фискалното устройство, наличието на нефискални бонове в търговския обект, като сумите от тях и от извършената контролна покупка не са отразени на касовия апарат. В търговския обект е липсвал и кочан с касови бележки, каквото е изискването на Наредба Н-18. От работещите на място, само един е имал трудов договор с дружеството, собственик на ресторанта, а останалите с друга фирма.

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Поради съмнения за манипулиране и осъществяване на дистанционен достъп до програмния продукт и компютъра в заведението, проверяващите са запечатили ресторанта за една нощ, за да обезпечат информацията от софтуера за управление на продажбите и да осигурят безпрепятствено протичане на инвентаризацията и последващи контролни действия.

Редактор: Станимира Шикова