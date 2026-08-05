Над 30 нарушения в 11 нощни заведения в София са установени за една вечер от екипите на НАП. Акцията е проведена на бул. „Витоша”.

Проверките са част от лятната контролна кампания на приходната агенция, която стартира на 29 юни. Сред най-честите нарушения са неиздаване на касови бележки, разлика в касовата наличност, липса на реквизити в касовите бележки и неправилно отчитане на обороти. След допълнително представяне на документи и направен анализ е възможно да се констатират още нарушения, допълват от НАП.

НАП хвана 19 нарушения при 11 проверки на нощни заведения в София

„От началото на лятната контролна кампания на 29 юни досега НАП е извършила 2063 проверки, при които са констатирани 622 нарушения в цялата страна“, съобщи Анна Митова, директор на дирекция „Комуникации“ в НАП. По думите ѝ фискалните инспектори следят за спазване на данъчното и осигурителното законодателство. Тя подчерта, че кампанията не е насочена единствено към Черноморието, а обхваща всички градове в страната, включително София.

Санкциите са различни в зависимост от нарушението. „При неиздаване на касова бележка глобата за първо нарушение е до 2000 евро, а при повторно нарушение размерът ѝ се удвоява. Нарушението може да доведе и до запечатване на търговския обект“, допълни още Анна Митова. Тя посочи, че лятната контролна кампания ще продължи до края на туристическия сезон, като подчерта, че контролните действия на НАП не се ограничават само до този период, а проверки се извършват постоянно с цел спазване на данъчно-осигурителното законодателство.

От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play. Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: infocenter@nra.bg.

Редактор: Ина Григорова