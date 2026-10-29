Представиха нова система за актуална информация за трафика по републиканската пътна мрежа. Платформата има за цел да осигури на водачите по-добра информираност за пътната обстановка и да улесни планирането на пътуванията им. Тя беше представена в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Системата ще предоставя информация в реално време за задръствания, предстоящи пътни ремонти, инциденти, метеорологични условия и средна скорост в определени участъци. Данните ще бъдат достъпни както за гражданите, така и за медиите и навигационните системи. „Преди около 3 месеца възложихме и беше изготвен сайт. Предстои съвсем скоро хората да се възползват от него. По този начин ще дадем по-добра предвидимост на водачите, която би трябвало да спомогне за по-малко пътнотранспортни произшествия”, заяви Шишков.

Той подчерта, че състоянието на пътната инфраструктура в България все още има нужда от подобрение както по отношение на качеството, така и на обхвата.

Директорът на дирекция „Информационни технологии и системи” към Агенция „Пътна инфраструктура” Иван Михайлов обясни, че системата е разработена в съответствие с европейските изисквания. Информацията ще се актуализира на всеки 15 минути, а данните ще бъдат достъпни свободно в европейските формати, така че да могат да се използват от различни навигационни системи. „Платформата не представлява самостоятелна навигация, а информационни услуги, които могат да бъдат интегрирани в съществуващите навигационни приложения в съответствие с европейските регламенти”, посочи той.

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По думите му сред функционалностите е и предоставянето на информация за средната скорост на движение в участъци, оборудвани с камери на АПИ. Системата ще обхваща както леките, така и тежкотоварните автомобили.

Директорът на дирекция „Ситуационен център и управление на трафика” към АПИ Мирослав Ценов посочи, че системата ще предоставя официална информация за текущи събития по пътищата, включително пътни инциденти, ремонтни дейности и обходни маршрути, както и срокове за предстоящи дейности.

По думите му целта е гражданите и транспортно-спедиторските компании да могат да планират по-ефективно своите пътувания и превози. „Ситуационният център на АПИ обменя данни в реално време с Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Центърът получава и сигнали от телефон 112, както и от граждани чрез горещия телефон на АПИ”, заяви Ценов.

Платформата ще бъде достъпна днес на адрес traffic.api.bg след 19:00 часа.

Редактор: Ивайла Маринова