Воденото от студентите движение „Студентска листа“, което спечели предсрочните парламентарни избори в Сърбия, поиска оставки на висши представители на институциите и разследване на корупцията по време на управлението на президента Александър Вучич.

Новоизбраните депутати настояват да се оттеглят ръководители на полицията, службите за сигурност, прокуратурата и военното разузнаване, както и заместник-директори на обществените медии.

Генералният директор на сръбската обществена телевизия подаде оставка

Представителите на движението искат и възобновяване на разследването за срутването на навеса на железопътната гара в Нови Сад през 2024 г., при което загинаха 16 души. Призивът им идва ден след оставката на генералния директор на сръбската обществена телевизия РТС на фона на критики за тенденциозно отразяване.

„Очакваме Съветът да разгледа заявленията в законоустановените срокове и ефективно да наблюдава всички медии, включително обществените оператори. Настояваме незабавно да бъде образувано производство във връзка с ежедневните обиди и разпространението на език на омразата - включително наричането на граждани „утайка“ по телевизия „Информер“. Искаме също да бъдат разследвани нарушенията на човешкото достойнство и съмненията за разпространение на език на омразата“, заяви избраната за депутат от "Студентската листа" Миряна Николич.

Редактор: Георги Иванов