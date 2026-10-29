Две десетилетия след изчезването на ценна религиозна картина от църква в Италия произведението е открито благодарение на изкуствен интелект. Крадците се опитали да прикрият произхода му, като променили характерни елементи от изображението. Това, което трябвало да заблуди човешкото око, обаче не успяло да избегне проверката на специализираната система на италианските карабинери, разказва „Би Би Си“.

Историята започва през август 2004 г. в град Сулмона, в централната италианска област Абруцо. От местна църква е открадната картина, изобразяваща света Агнеса - раннохристиянска мъченица, която традиционно се представя с агне, символ на невинността и чистотата.

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Rubano un quadro e lo modificano per nasconderlo: l'intelligenza artificiale dei carabinieri lo riconosce dopo 20 anni https://t.co/q7KjmCMw0m — Open (@Open_gol) October 29, 2026

След кражбата следите на произведението се губят. За да затруднят разпознаването му, хората, през чиито ръце преминало платното, променили част от оригиналната композиция. Агнето било заменено със свитък, а ореолът и палмовата клонка – други характерни религиозни символи – били заличени.

Така картината придобила различен вид, който можел да попречи на установяването на истинския ѝ произход. Близо 20 години по-късно обаче технологиите дали нов шанс на разследването.

През октомври 2024 г. италианските карабинери извършвали проверки на произведения на изкуството, представени на антикварен панаир в Парма. Сред фотографираните експонати попаднала и картина, която привлякла вниманието на специализирана система за разпознаване на откраднати културни ценности.

Italiaanse politie vindt met behulp van AI schilderij terug dat 20 jaar geleden gestolen werd: “Er klopt iets niet” https://t.co/n7fIEU2SND — ALM Kolder 66 🇺🇦 (@Laurentius66) October 29, 2026

Софтуерът установил сходства между произведението и изображението, съхранявано в полицейската база данни от времето на кражбата. Въпреки промените в композицията технологията успяла да открие връзката между двете картини.

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Системата, наречена SWOADS, използва изкуствен интелект, за да сравнява изображения и да идентифицира предмети на културното наследство, които са били откраднати или незаконно изнесени. Тя може да разпознава визуални прилики дори когато дадено произведение е променено или представено по различен начин.

AI Recovers Stolen Painting After 20 Years in Italy Read More: https://t.co/FcFJx8nOnF https://t.co/yFJ4rsLSH7 — Burak Digital (@BurakDigital55) October 29, 2026

Според „Би Би Си“ технологията е въведена в употреба през ноември 2023 г. и вече е допринесла за откриването на стотици произведения на изкуството.

Сред установените с нейна помощ културни ценности са над 300 картини и скулптури, както и повече от 165 хиляди други предмета. Общата им стойност надхвърля 203 милиона евро, посочва британската медия. След идентифицирането ѝ откраднатата картина от Сулмона е върната на законните си притежатели през 2025 г.

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Случаят показва как изкуственият интелект може да се превърне във важен инструмент в борбата с незаконната търговия с произведения на изкуството. Докато престъпниците могат да променят отделни детайли, цветове и символи, съвременните системи за анализ на изображения са способни да откриват прилики, които иначе биха останали незабелязани.

Редактор: Цветина Петкова