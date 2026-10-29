Пратка от 21 089 кг ябълки от Република Северна Македония не е била допусната до пазара на Европейския съюз. Това съобщиха от пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните. При лабораторно изследване е установено наличие на пестицид, забранен за употреба в ЕС.

Пратката ще бъде върната в страната на произход. Несъответствието е открито при засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци за българския пазар.

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От агенцията посочват, че проверките продължават с цел недопускане на храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.

Редактор: Ивета Костадинова