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Пратката ще бъде върната в страната на произход
Пратка от 21 089 кг ябълки от Република Северна Македония не е била допусната до пазара на Европейския съюз. Това съобщиха от пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните. При лабораторно изследване е установено наличие на пестицид, забранен за употреба в ЕС.
Пратката ще бъде върната в страната на произход. Несъответствието е открито при засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци за българския пазар.
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От агенцията посочват, че проверките продължават с цел недопускане на храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.Редактор: Ивета Костадинова
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