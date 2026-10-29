Вашингтон прави нов опит да възстанови дипломатическите контакти с Техеран на фона на опасенията от подновяване на военните действия в Близкия изток. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е изпратил писмо до ръководителя на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи, съобщи The Wall Street Journal.

Според изданието инициативата цели да постави основите на нови преговори, които да предотвратят евентуални американски удари срещу Ислямската република. Президентът Доналд Тръмп потвърдил, че Ванс е обсъдил идеята с него и е получил свобода да действа.

Вицепрезидентът на САЩ отпътува за Пакистан за мирните преговори с Иран

Иранските информационни агенции „Тасним“ и „Фарс“ също съобщават за полученото писмо. Засега няма официален отговор от Техеран. По информация на американското издание контактите са насочени към създаването на рамка за бъдещи разговори, а не към договарянето на конкретно мирно споразумение.

Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната му продължава да обсъжда с посредници възможностите за прекратяване на конфликта и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Техеран настоява за общо прекратяване на огъня в региона, облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени ирански активи.

Според Axios Катар и други регионални посредници полагат усилия за възобновяване на диалога преди междинните избори в САЩ на 3 ноември. Обсъжда се и възможността международни инспектори да получат достъп до поразените ирански ядрени обекти срещу частично смекчаване на американските санкции.

Дипломатическата активност идва след информации, че Вашингтон е предупредил държави от Персийския залив за възможна кратка, но интензивна военна операция срещу Иран след изборите. Според The Wall Street Journal Тръмп все още не е взел окончателно решение.

Тръмп: Има шанс за споразумение с Иран, но ударите може да бъдат възобновени (ВИДЕО)

Иранските власти от своя страна предупреждават, че при нови удари ще разширят ответните си действия, включително срещу инфраструктура, свързана със САЩ.

Конфликтът, започнал на 28 февруари с американски и израелски атаки срещу Иран, сериозно наруши доставките на енергийни ресурси от Персийския залив. Ограниченията върху преминаването през Ормузкия проток, един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол и природен газ, продължават да създават риск за международните пазари.

Редактор: Цветина Петкова