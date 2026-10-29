Европейската централна банка остави основните си лихви непроменени след края на двудневно заседание по паричната политика в централата във Франкфурт на Майн, предава специалният пратеник на БТА Николай Станоев.

Лихвата по депозитното улеснение (която банките получават, когато депозират средства при ЕЦБ за един ден (овърнайт) и която е основният референтен показател) остава на равнище от 2,50 процента, тази по основните операции по рефинансиране (по която банките заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица) - 2,65 процента, а лихвата по пределното кредитно улеснение (плащана от банките при овърнайт заемане на средства от ЕЦБ с предоставяне на обезпечение) - 2,90 процента.

ЕЦБ повиши основната лихва до 2,5%

Решението беше очаквано от икономисти и анализатори, след като ЕЦБ вдигна лихвите с по 0,25 процента за втори път тази година на изнесено заседание в Берлин миналия месец. Те обаче прогнозират повишение през декември в условия на висока инфлация в еврозоната на фона на войната с Иран, която държи цените на енергията трайно високи, и на сътресенията във Франция - втората икономика в клуба.

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард се оттегля от поста

Предстоящата пресконференция в централата на банката ще бъде следена с повишено внимание, след като по-рано днес президентът на ЕЦБ Кристин Лагард обяви, че ще се оттегли от поста на 7 февруари догодина.

Редактор: Ина Григорова