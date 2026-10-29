Бившият сръбски президент Александър Вучич отправи остри обвинения срещу политическите си опоненти след изборната победа на Студентската листа. По думите му през последните три дни страната е станала свидетел на насилие и саморазправа, които победителите във вота представят като освобождаване на медиите.

На пресконференция в централата на Сръбската прогресивна партия Вучич заяви, че е признал изборните резултати и е поздравил опонентите си, но последвалите събития са надхвърлили границите на нормалното политическо противопоставяне, предаде кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

„Признахме и приехме резултатите от изборите, поздравихме опонентите си, вярвайки, че това е достатъчно, за да могат рационалните, сериозни и отговорни хора да поемат отговорност“, посочи той.

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Според Вучич вместо мирно предаване на властта в Сърбия се наблюдават действия, които той определя като „истински революционен терор“.

Изявлението му идва след парламентарните избори на 25 октомври, на които "Студентска листа" спечели абсолютно мнозинство. Представители на победилата формация обявиха готовност да съставят ново правителство в рамките на месец.

Напрежението се изостри непосредствено след вота, когато група граждани влезе в сградата на частната телевизия „Информер“ и прекъсна излъчването ѝ. Медията е известна с подкрепата си за досегашното управление и с честите участия на Вучич в нейните предавания. На 26 октомври протестиращи изведоха главния редактор на телевизията извън сградата и настояха той публично да се извини за обидни изказвания срещу участниците в антиправителствените демонстрации.

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След намесата на полицията и призивите на студентските организации изборната победа да бъде отбелязана мирно, събралите се се насочиха към друга частна телевизия – „Пинк“, която също е известна с близките си позиции до предишната власт.

Редактор: Цветина Петкова