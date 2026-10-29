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Машината се е движела по маршрута Мурсия - Валядолид през Мадрид
Високоскоростен влак на френския железопътен оператор Ouigo остана блокиран в тунел в испанската провинция Толедо заради повреда в електрозахранването. В композицията са пътували 454 души, съобщава испанското радио Cadena SER.
Инцидентът е станал на 29 октомври в тунела „Ел Рехахал“, близо до град Онтигола. Влакът се е движел по маршрута Мурсия - Валядолид през Мадрид, когато повреда в контактната мрежа е прекъснала подаването на електричество и е наложила внезапното му спиране.
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🇪🇸 | Una catenaria se rompe y deja parado en un túnel a un tren Ouigo que iba de Murcia a Madrid. https://t.co/9lyCFOjN6z— HerQles (@herqles_es) October 29, 2026
Заради аварията пътниците са останали в тунела, докато бъде организирано прехвърлянето им в друга композиция. По информация на Cadena SER евакуацията е приключила около 14:00 часа местно време. Няма данни за пострадали.
Un tren Ouigo con 454 pasajeros queda detenido en un túnel cerca de Aranjuez tras engancharse con la catenaria. No hay heridos. La compañía organiza el traslado de los viajeros. #Ouigo #Madrid #Murcia #Trenes #AltaVelocidad https://t.co/cAwnuZJPTF— Onda Capital (@ondacapitalfm) October 29, 2026
Повредата е нарушила движението и на други високоскоростни влакове, включително по направления, свързани с Аликанте. Наложили са се закъснения и промени в железопътния трафик. Причините за скъсването на контактната мрежа се изясняват.Редактор: Цветина Петкова
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