Машината се е движела по маршрута Мурсия - Валядолид през Мадрид

Високоскоростен влак на френския железопътен оператор Ouigo остана блокиран в тунел в испанската провинция Толедо заради повреда в електрозахранването. В композицията са пътували 454 души, съобщава испанското радио Cadena SER.

Инцидентът е станал на 29 октомври в тунела „Ел Рехахал“, близо до град Онтигола. Влакът се е движел по маршрута Мурсия - Валядолид през Мадрид, когато повреда в контактната мрежа е прекъснала подаването на електричество и е наложила внезапното му спиране.

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Заради аварията пътниците са останали в тунела, докато бъде организирано прехвърлянето им в друга композиция. По информация на Cadena SER евакуацията е приключила около 14:00 часа местно време. Няма данни за пострадали.

Повредата е нарушила движението и на други високоскоростни влакове, включително по направления, свързани с Аликанте. Наложили са се закъснения и промени в железопътния трафик. Причините за скъсването на контактната мрежа се изясняват.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Cadena SER

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