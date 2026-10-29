Френски военен самолет е открил дроновете, атакували търговски кораб край българското крайбрежие най-малко половин час преди удара. Българските Военновъздушни сили са били в готовност да използват самолети L-39, базирани в Балчик, ако безпилотните апарати навлязат в териториалните води на страната. Това разкри премиерът Румен Радев, коментирайки последните инциденти в Черно море и възможностите на България да реагира при подобни заплахи.

Министър-председателят съобщи, че властите разполагат с видеозаписи от нападението, които се анализират съвместно със съюзническите служби. По думите му се извършват всички необходими експертизи, за да бъде установен произходът на дроновете. „Имаме видеоизображение, което сме споделили с нашите съюзници. В момента се правят всички възможни експертизи. Очаквам най-сетне да имаме ясно доказателство откъде идват тези дронове“, обясни Радев.

Румен Радев: Няма непосредствена заплаха за националната сигурност, но има рискове

Той уточни, че видеоматериалите ще бъдат предоставени за публичен достъп, когато това стане възможно, но предупреди, че към момента не може да посочи категорично кой стои зад атаката. „Откъде е тръгнал дронът все още не знаем. Аз ви казах моите логически предположения, но не искам да избързвам. Предполагам, че четете в социалните мрежи. Там ще чуете всякакви възможни версии, че дронът вече е поне на четири-пет държави. Но това са несериозни неща. Ние искаме да направим пълна, достоверна експертиза заедно с нашите съюзници“, подчерта министър-председателят.

Радев разкри подробности за координацията между българските въоръжени сили и съюзническите самолети, които патрулират над Черно море. По думите му френски разузнавателен самолет е установил движението на дроновете достатъчно рано, за да бъде предупреден екипажът на атакувания кораб. „Искана е непрекъснато помощ от НАТО. Знаете, че вече имаме патрулиращи самолети, включително американски. Между другото, френският патрулиращ самолет откри дроновете поне половин час преди удара. Откри ги и даже даде насоки за посоката, в която се движат. Екипажът на атакувания кораб имаше възможност да предприеме всички действия по евакуация“, заяви премиерът.

Той подчерта, че обменът на информация между съюзническите сили и българските военни се осъществява в реално време. Премиерът съобщи, че страната ни е подготвила и възможност за военна реакция, ако дроновете навлязат в териториалните води. „Ние бяхме готови да вдигнем самолети L-39, които бяха базирани в Балчик, и да можем да въздействаме с тяхното въоръжение по тези дронове, ако бяха навлезли в нашите териториални води. Но дотам не се стигна“, обясни той.

Радев обаче предупреди, че възможностите за реакция не са неограничени. Освен международноправните изисквания, действията на военните зависят от метеорологичните условия, наличната техника и способностите за наблюдение. „Дори да имаме средства за въздействие, ние не можем да действаме чисто в правно отношение извън нашите териториални зони. Няма как да го направим, защото ще нарушим международното право. Имаме и редица ограничения във възможностите, с които разполагаме, за да наблюдаваме, да разузнаваме и да откриваме заплахите в изключителната икономическа зона“, каза министър-председателят.

Военният министър: Все още не е установен произходът на дроновете, поразили кораба „Челси 3“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

По думите му България не разполага с достатъчно военноморски сили, за да осигурява непрекъснато присъствие във всички части на зоната. „Освен това ние зависим от метеорологичните условия. Невинаги може да се лети, невинаги може да се въздейства. Нашите кораби са ограничени като брой и като възможности. Ние не можем да поемем едно непрекъснато дежурство в цялата изключителна икономическа зона“, обясни Радев.

Премиерът очаква допълнителна помощ от НАТО

Министър-председателят потвърди, че е поставил въпроса за допълнителна съюзническа подкрепа пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте. „Очакваме. Тази тема съм поставял и на Марк Рюте. Виждате, че количествата въоръжения, с които разполага НАТО, също имат предел. Те са разтегнати от Балтийско море през сушата до Черно море. Така че се прави всичко, каквото може“, заяви той.

Радев посочи, че България вече е предприела дипломатически действия на най-високо международно равнище, включително пред ООН, НАТО и европейските институции. Според министър-председателя военните мерки и съюзническата подкрепа могат да ограничат рисковете, но не и да гарантират, че нападенията срещу кораби ще спрат. „Оттук нататък има само едно-единствено решение, за да сме сигурни, че тези атаки най-сетне ще спрат. Това е прекратяване на огъня, сядане на масата и започване на преговори. Докато това не се случи, няма никаква гаранция какво можем да направим“, заяви Радев.

Той изрази мнение, че Европейският съюз и НАТО трябва да подкрепят дипломатическите усилия за прекратяване на военните действия. В този контекст посочи инициативи за разговори с руския президент Владимир Путин, включително от страна на финландския държавен глава Александър Стуб и норвежкия премиер. „Единствената стопроцентова гаранция е прекратяване на огъня и политическа воля за диалог. Мисля, че Европейският съюз и НАТО трябва да се включат в тези усилия“, подчерта той.

Радев беше категоричен, че ако експертизите установят произхода на дроновете и отговорността за атаката, България ще предприеме официални дипломатически действия. „Ако се докаже какъв е произходът на тези дронове, моментално министърът на външните работи ще извика съответния посланик, за да му връчи протестна нота“, заяви министър-председателят.

Три дрона поразиха кораб на 16 мили от нос Калиакра, екипажът е спасен

Припомняме, че на фона на нарастващото напрежение в Черноморския регион нов инцидент с търговски кораб предизвика тревога и в България. На 28 октомври плавателният съд CONTSHIP JET беше поразен от три дрона на около 16 морски мили от нос Калиакра. Екипажът беше спасен, но ден по-късно стана ясно, че корабът е потънал.

Случаят постави отново въпроса за безопасността на международното корабоплаване в Черно море и рисковете за търговските маршрути в непосредствена близост до българските териториални води.

Удареният край нос Калиакра кораб е потънал

Европейската комисия също реагира на нападенията срещу граждански плавателни съдове. От Брюксел определиха атаките като „неприемлива ескалация“, която застрашава интересите на Европейския съюз, морския транспорт и веригите за доставки. ЕК изрази солидарност с България и Румъния, като подчерта, че последиците от войната в Украйна продължават да създават сериозни заплахи за сигурността в Черноморския регион.

Радев: Румъния обвини Русия за дроновете, но това не я предпази от нова атака

Премиерът защити решението на българските власти да не посочват конкретна държава като отговорна за атаките с дронове в Черно море, преди да бъдат събрани категорични доказателства. Той даде за пример Румъния, която според него е обвинила Русия, но въпреки това е станала обект на нов инцидент. „България не предяви категорични претенции към никоя страна, защото нямахме точни доказателства до момента. Румъния заяви, че агресорът и източникът на тези дронове е Русия. Но това не успя да я защити. На следващия ден дронове потопиха кораб, и то в нейните териториални води. Вие правите ли разликата?“, попита министър-председателят.

Радев отправи критики към българските политици, които настояват страната ни незабавно да назове предполагаемия извършител на атаките. „Искам да кажа на всички наши политици, които така убедително насаждат усещането, че ако ние се обявим и кажем: „Вие, Русия, сте източникът на атаката“, и ако размахаме пръст, това ще ни защити. Не може да ни защити. Това се случи в Румъния. На следващия ден беше ударен и потопен кораб. Пак ви казвам – не в изключителната икономическа зона, а в териториални води“, подчерта той.

Премиерът за решението на ЦИК: Ще изпълним това, което постанови съдът

Министър-председателят коментира и казуса с решенията на Централната избирателна комисия по жалбата срещу него, свързана с подкрепата му за кандидатурата на Илияна Йотова, изразена чрез правителствената пресслужба.

По думите му кабинетът ще се съобрази с решението на ЦИК, но окончателните действия ще зависят и от произнасянето на съда, след като решението е било обжалвано. „Министерският съвет ще изпълни решението на Централната избирателна комисия. Каквото каже българският съд, това ще направим“, заяви Радев.

Редактор: Цветина Петкова