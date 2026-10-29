Комисията за защита на потребителите наложи санкции на две от големите търговски вериги за установени нелоялни търговски практики. Общият размер на глобите е 75 хиляди евро за три обекта.

Инспекторите установили несъответствие на цената от етикета с маркираната на касата цена на същия продукт, както и невярно посочена държава на произход на предлагани плодове и зеленчуци в едната верига. Нарушенията са установени на 22 и 25 октомври.

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От КЗП установяват още несъответствие на цената от етикетите и в обект на друга от големите търговски вериги.

Санкционирани са и други търговци за нелоялни практики, сред които продажба на имитиращи продукти, подвеждащи реклами на заведения и туристически обекти, фалшиви оферти в последния момент с промоционални цени и допълнителни горивни такси. Сред тях са и нарушения при предсрочно погасяване на потребителски кредити.

Редактор: Ивайла Маринова