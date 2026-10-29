Снимка: БГНЕС, архив
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Мицотакис предупреди, че атаките срещу търговски кораби застрашават международната търговия и водят до поскъпване на стоките
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис призова за глобално морско примирие и подчерта, че атаките срещу търговски кораби са неприемливи. По думите му подобни действия застрашават международната търговия и сигурността.
Мицотакис заяви, че цивилните плавателни съдове трябва да могат да се придвижват свободно и безопасно дори по време на въоръжени конфликти.
Удареният край нос Калиакра кораб е потънал
Той предупреди и за икономическите последици от нарушенията на корабоплаването, които могат да доведат до повишаване на цените на стоките за потребителите.
ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Георги Иванов
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