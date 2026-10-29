Снимка: iStock, илюстративна
По неофициална информация при инцидента са загинали трима души
Хеликоптер на мисията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (ЕУФОР) се е разбил днес следобед край град Бръчко, в североизточната част на страната.
По неофициална информация при инцидента са загинали трима души. Съобщава се и за пострадали пътници, които са транспортирани до болница в Бръчко. Към момента обаче няма официално потвърждение за жертви или ранени.
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Местни медии разпространиха кадри от мястото на катастрофата, на които се виждат екипи на спешна помощ. Според публикациите разбилата се машина е военен хеликоптер „Чинук“ CH-47.
🇮🇹🇧🇦 Italian military Chinook helicopter CRASHES in Bosnia An Italian Army ICH-47F helicopter serving with EUFOR reportedly went down near Brčko in northern Bosnia and Herzegovina. Unconfirmed reports suggest fatalities, but authorities have yet to verify any deaths or disclose what caused the crash. Source: Klix / Writer: Marie— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 29, 2026
От ЕУФОР потвърдиха инцидента, като уточниха, че хеликоптерът е изпълнявал рутинна операция. От мисията посочиха още, че няма пострадали цивилни граждани и не са нанесени материални щети.Редактор: Никола Тунев
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