По неофициална информация при инцидента са загинали трима души

Хеликоптер на мисията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (ЕУФОР) се е разбил днес следобед край град Бръчко, в североизточната част на страната.

По неофициална информация при инцидента са загинали трима души. Съобщава се и за пострадали пътници, които са транспортирани до болница в Бръчко. Към момента обаче няма официално потвърждение за жертви или ранени.

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Местни медии разпространиха кадри от мястото на катастрофата, на които се виждат екипи на спешна помощ. Според публикациите разбилата се машина е военен хеликоптер „Чинук“ CH-47.

От ЕУФОР потвърдиха инцидента, като уточниха, че хеликоптерът е изпълнявал рутинна операция. От мисията посочиха още, че няма пострадали цивилни граждани и не са нанесени материални щети.

Редактор: Никола Тунев
Източник: Ваня Накова, БТА

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