Тя ще остане на поста до 7 февруари 2027 година

Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард информира днес Управителния съвет и председателя на Европейския съвет Антонио Коща, че ще се оттегли от поста си на 7 февруари 2027 г.

Тя заяви, че ще се оттегли предсрочно от поста, за да има свободата да говори „по непарични въпроси”. „Мисля, че така ще мога да подпомогна каузи, които подкрепям", каза Лагард, без да даде подробности, и припомни, че сега е длъжна да бъде неутрална.

Кристин Лагард не изключи възможността да напусне предсрочно поста си начело на ЕЦБ

„Заинтересована съм от истината”, която сега „е изопачавана”, добави тя на пресконференция след края на двудневно заседание на ЕЦБ по паричната политика, на което банката очаквано остави основните си лихви без промяна. Лагард отбеляза, че процедурата по избора на нейния приемник вече е започнала, и увери, че приемствеността ще бъде гарантирана.

„До 7 февруари оставам фокусирана върху задачите си като президент на ЕЦБ и продължавам да работя под пълна пара, без да имам каквито и да било извинения”, подчерта в заключение Лагард. Тя припомни, че дотогава ще има още две заседения на ЕЦБ по паричната политика, а тя ще се оттегли именно след второто.

В публикация в Х, в която Лагард уведомява за своето оттегляне, тя допълва: „Само за да избегна всякакви спекулации в социалните мрежи: лепенките на лицето ми са заради малка хирургическа интервенция, на която се подложих по-рано тази седмица".

Наследникът на Лагард ще бъде назначен от Европейския съвет. Управителният съвет на Банката благодари топло на Лагард, пишат от ЕЦБ.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: Европейската централна банка, Николай Станоев, специален пратеник на БТА

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