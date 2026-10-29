Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард информира днес Управителния съвет и председателя на Европейския съвет Антонио Коща, че ще се оттегли от поста си на 7 февруари 2027 г.

Тя заяви, че ще се оттегли предсрочно от поста, за да има свободата да говори „по непарични въпроси”. „Мисля, че така ще мога да подпомогна каузи, които подкрепям", каза Лагард, без да даде подробности, и припомни, че сега е длъжна да бъде неутрална.

Кристин Лагард не изключи възможността да напусне предсрочно поста си начело на ЕЦБ

„Заинтересована съм от истината”, която сега „е изопачавана”, добави тя на пресконференция след края на двудневно заседание на ЕЦБ по паричната политика, на което банката очаквано остави основните си лихви без промяна. Лагард отбеляза, че процедурата по избора на нейния приемник вече е започнала, и увери, че приемствеността ще бъде гарантирана.

„До 7 февруари оставам фокусирана върху задачите си като президент на ЕЦБ и продължавам да работя под пълна пара, без да имам каквито и да било извинения”, подчерта в заключение Лагард. Тя припомни, че дотогава ще има още две заседения на ЕЦБ по паричната политика, а тя ще се оттегли именно след второто.

В публикация в Х, в която Лагард уведомява за своето оттегляне, тя допълва: „Само за да избегна всякакви спекулации в социалните мрежи: лепенките на лицето ми са заради малка хирургическа интервенция, на която се подложих по-рано тази седмица".

I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027. It has been a source of great pride to serve this institution. I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. https://t.co/eSLLTaDAej — Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026

Наследникът на Лагард ще бъде назначен от Европейския съвет. Управителният съвет на Банката благодари топло на Лагард, пишат от ЕЦБ.

Редактор: Цветина Петрова