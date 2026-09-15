Студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ излязоха на протест пред сградата на Академията с настояване за оставката на ректора Мирослав Дачев. Студентите, подкрепени и от преподаватели, настояват за публичност относно участието на НАТФИЗ в европейския алианс FilmEU.

„Искаме оставката на г-н Дачев, защото бяха установени множество нарушения. Настоявахме да говорим за проблемите, които не са малко. Ректорът винаги отказваше и си търсеше оправдания да не присъства на множеството срещи“, заяви студентът Пламен Желев, един от организаторите на протеста.

Видео: Ерик Борозенков, NOVA

Студентите искат да бъдат изяснени причините за започналата процедура по отстраняване на Академията, както и предприетите действия, финансовите последици и евентуалния риск за участието на НАТФИЗ по програма „Еразъм+“.

Видео: Ерик Борозенков, NOVA

Младите хора настояват и за незабавно прекратяване на институционалния натиск, за прозрачност, отчетност и реално участие на студентите в процеса на вземане на решения по въпроси, които засягат техните права и бъдещето на Академията. Студентите са недоволни също и от необоснованото, според тях, покачване на сметките за ток в общежитията.

Демонстрантите носят протестни табели с надпис: „Писна ни!!!“, „Дачев, вън!“, „Дачев, чао!“, „Златната ера на Академията“, „Наглост на три морета“.

Временно беше ограничено движението по ул. „Георги С. Раковски“ и по бул. „Цар Освободител“, докато премине шествието от НАТФИЗ до Министерството на образованието.