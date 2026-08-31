Максималният осигурителен доход, който от 1 август тази година беше повишен на 2300 евро, ще се вдигне с още 100 евро от 1 януари догодина. След това той ще продължи да расте с по 100 евро на година до края на мандата на правителството на Румен Радев и ще достигне 2600 евро през 2029 г. Това предвиждат указания на финансовия министър Гълъб Донев за изготвянето на проектобюджетите на министерствата и ведомствата за 2027 г.

Документът предвижда още, че намалението с 10% на разходите за заплати на министерствата, което ще се задейства от 1 септември 2026 г., трябва да се приложи и целогодишно за 2027 г. Отново обаче ще има изключение за полицаите, военните, общините, служителите на ДАНС, НСО, Държавна агенция „Разузнаване”, надзирателите в затворите, учителите, лекарите и другите здравни работници.

До края на септември ще бъде определена минималната заплата за 2027 г.

Какво означават тези указания за икономиката и ще излязат ли сметките на правителството? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” икономистите и преподаватели в СУ Васил Караиванов и проф. Косьо Стойчев.

Според проф. Стойчев притеснително в указанията е това, което се казва за инвестиционния процес.

„Те си представят, че този процес в България е страхотен, планово развиващ, без никакви затруднения, и ни съобщават вътре в тази методика, че всъщност новият инвестиционен процес може да стартира, когато завърши старият”, коментира проф. Стойчев. По думите му това е изключително опасно за моментите, в които няма с какво да се инвестира.

„Много важно да се излезе от идеалистичното планиране и да се направи голям набор от проекти, които да се приоритизират”, каза проф. Стойчев.

С тази методика за 3 години, сигурно ще се реализират икономиите, които се планират, но има риск от рецесия, смята още проф. Стойчев. „Виждам стъпката в правилната посока. Въпросът е в размера на крачката. В момента е малко непремерена", обясни той.

„Най-важното ще бъде средносрочната прогноза, която ще бъде изготвена", каза Васил Караиванов. „Тя ще каже прогнозите за приходите за 2027 г., 2028 г., 2029 г. Това е по-важната част. Ако ги има, има и какво да се разпределя по разходите”, коментира той.

„Моят прочит е – довършваме това, което има като заложени проекти от предходни години, за да може от следващата година да започне по-сериозно, дългосрочно планиране на инвестиционните проекти”, каза Караиванов.

„Реалната икономика е динамика. Според мен в методиката тази динамичност отсъства. Трябва да се види вътре механизъм за индексиране, най-малко с темпа на инфлацията”, каза проф. Стойчев.

Според Васил Караиванов ръстът на инвестициите е много по-голям от ръста на потреблението, което не се е случвало от 15 години. „Важно правителството да подкрепи тази тенденция за инвестициите. Защото те отварят врата за развитие в бъдещето, за бъдещия икономически растеж", смята Караивано.

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Редактор: Ина Григорова