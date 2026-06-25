Медицински хеликоптер транспортира към Пловдив 49-годишната жена, тежко пострадала при катастрофата на автомагистрала „Тракия” в сряда.

Снимка: Георги Манев, NOVA

След поредица от операции, извършени в МБАЛ „Св. Пантелеймон” в Ямбол, пациентката беше стабилизирана. Екип от реаниматори и специалисти от въздушната линейка по-рано преценяваха дали жизненоважните ѝ показатели позволяват тя да бъде преместена в Университетската болница „Св. Георги” в Пловдив. Клиниката разполага с необходимото оборудване за продължаване на лечението ѝ.

Към момента от лечебното заведение нямат подробности, но е ясно, че жената е в тежко състояние и с опасност за живота, заяви проф. Иван Дечев.

„Беше докарана жена на 49 години с тежка форма на политравматична болест и опасност за живота. Пациентката ще бъде настанена в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение”, каза той и посочи, че е логично да се предположи защо се е наложило преместването от болницата в Ямбол. Клиниката по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Свети Георги” е най-подходящата база за справяне с подобни тежки случаи, допълни заместник-директорът, посочвайки това като основната причина за транспортирането на пациентката.

Видео: Георги Манев, NOVA

Снимка: Благой Бекриев, NOVA

Видео: Благой Бекриев, NOVA

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По-рано директорът на ямболската болница д-р Панайот Диманов обясни, че транспортирането ще се осъществи само при условие, че състоянието на жената го позволява. След обстоен преглед преди полета медиците са дали зелена светлина за преместването.

Снимка: Благой Бекриев, NOVA