Пред Съдебната палата в София се провежда протест срещу войната по пътищата. Организаторите от сдружение „Ангели на пътя” призоваха всички да отидат със свещ и цвете, за да кажат „не” на загубата на детски живот.

Снимка: Илияна Шишкова, NOVA

Протест пред съда в Пловдив: Родители на загинали деца настояват за спешни законови промени

От „Ангели на пътя” планират да пуснат бели гълъби и бели балони в небето. Хората ще сведат глави пред паметта на всички онези, които не са се завърнали у дома. Те напомнят, че загиналите не са просто статистика или инцидент, а съдба за цели семейства.