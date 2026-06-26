Снимка: Илияна Шишкова, NOVA
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След катастрофата с три жертви на АМ „Тракия”: Възможно ли е подобни трагедии да спрат
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„Искаме ученици, а не ангели”: Деца и учители скърбят за убитите на пътя край Мездра момче и момиче
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Фестивалът „Ало, Космос - Говори България!“ се провежда за шести път в София
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От сдружение „Ангели на пътя” призоваха хората да дойдат със свещ и цвете
Пред Съдебната палата в София се провежда протест срещу войната по пътищата. Организаторите от сдружение „Ангели на пътя” призоваха всички да отидат със свещ и цвете, за да кажат „не” на загубата на детски живот.
Снимка: Илияна Шишкова, NOVA
Протест пред съда в Пловдив: Родители на загинали деца настояват за спешни законови промени
От „Ангели на пътя” планират да пуснат бели гълъби и бели балони в небето. Хората ще сведат глави пред паметта на всички онези, които не са се завърнали у дома. Те напомнят, че загиналите не са просто статистика или инцидент, а съдба за цели семейства.
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