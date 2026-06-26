Екип от инфекционисти и микробиолози в УМБАЛ - Бургас успешно излекува 14-годишно дете с рядка бактериална инфекция, довела до развитие на менингит. Случаят е определян като изключително необичаен за страната, тъй като заболяването листериоза се среща рядко, а проявата му при дете на тази възраст е истинска медицинска рядкост.

Пациентът е приет в Инфекциозното отделение на болницата с висока температура, силно главоболие и симптоми на обърканост. След проведените изследвания специалистите установяват, че причината за състоянието е бактерията Listeria monocytogenes, предизвикала менингит като усложнение на листериоза.

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Решаваща роля за успешното лечение има бързата работа на микробиологичната лаборатория, където причинителят е изолиран от проба гръбначно-мозъчна течност. Това позволява на лекарите да назначат прецизна и целенасочена антибиотична терапия, вместо да разчитат на широкоспектърни медикаменти.

Благодарение на навременната диагностика и адекватното лечение детето е изписано в добро здравословно състояние и без усложнения, съобщи началникът на Инфекциозното отделение д-р Иван Йотов.

По данни на медицинските специалисти листериозата е рядко срещано заболяване в България, като годишно се регистрират едва между пет и петнадесет случая. Най-често инфекцията засяга новородени, бременни жени, възрастни хора и пациенти с отслабена имунна система.

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Бактерията Listeria monocytogenes е позната като т.нар. „хладилна бактерия“, тъй като може да се развива в храни, съхранявани при ниски температури - сред тях меки сирена, готови салати и пушена риба. Макар инфекциите при здрави млади хора да са изключително редки, специалистите подчертават, че ранното разпознаване на причинителя е от ключово значение за успешното лечение.

Редактор: Цветина Петкова