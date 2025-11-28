Българските зърнопроизводители ще се включат в протест срещу новата Обща селскостопанска политика. Той е организира от Копа и Коджека - най-голямата организация, представляваща фермерите и земеделските кооперации в Европейския съюз

В протеста, който ще се проведе на 18 декември в Брюксел, ще участват земеделци от 24 страни-членки, всички те са недоволни от предложената от Европейската комисия реформа на селскостопанската политика - съобщи председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов.

Фермери блокираха пътищата около Барселона

"Датата 18-ти декември е избрана неслучайно заради Съвета на премиерите, където ще се гласува многогодишната финансова рамка на Европейския съюз - бюджетите за отбрана и за земеделие. Там е момента и това е всъщност преломната точка, в която трябва да променим нещо. Ще се опитаме да покажем на Брюксел, че не сме съгласни. Потвърдили са го около 10 000 фермери. Колегите от Белгия и от Франция ще бъдат с машини", обясни Проданов.

